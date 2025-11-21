Naujovė „Eurovizijoje“ – keisis balsavimo taisyklės

Europos transliuotojų sąjunga (EBU) paskelbė, kad prieš kitų metų gegužę Vienoje vyksiantį konkursą įgyvendins keletą balsavimo taisyklių pakeitimų.
Dainų konkurso direktorius Martinas Greenas pateikė planus, pagal kuriuos maksimalus balsų skaičius, kurį galima atiduoti iš vieno telefono numerio ar vienos mokėjimo kortelės, bus sumažintas nuo 20 iki 10.
Eurovizijos finale dalyvaujantys atlikėjai gauna du vienodo svorio balų rinkinius iš kiekvienos dalyvaujančios šalies: vieną – iš profesionalų komisijos, kitą – iš žiūrovų, balsuojančių telefonu, SMS žinutėmis arba internetu.
Šis sprendimas priimtas po to, kai per pastaruosius du konkursus Izraelio atlikėjos sulaukė mažai palaikymo iš profesionalų komisijų, bet labai daug – iš žiūrovų. Dėl to 2024 m. Malmėje Eden Golan iš komisijų reitingų apačios pakilo į penktąją vietą, o šiemet Bazelyje Yuval Raphael laimėjo antrąją vietą.
EBU teigimu, taip pat bus įvesti griežtesni reklamos apribojimai, siekiant sumažinti trečiųjų šalių įtaką, įskaitant vyriausybių remiamas kampanijas, ir stiprinamos pastangos „aptikti ir blokuoti koordinuotus ar nesąžiningus balsavimo veiksmus“.
Šis pranešimas buvo paskelbtas po to, kai kelios šalys, įskaitant Ispaniją, Airiją ir Nyderlandus, pagrasino pasitraukti iš 2026 m. konkurso, jei Izraeliui bus leista vėl jame dalyvauti. Kitos šalys taip pat teigė svarstančios boikoto galimybę dėl padėties Gazos Ruože.
Pagrįsdamas savo sprendimą Nyderlandų transliuotojas AVROTROS pabrėžė Izraelio vykdomus „rimtus spaudos laisvės pažeidimus“ Gazos Ruože. Jis taip pat apkaltino Izraelį „įrodytu kišimusi... per pastarąjį dainų konkursą“, kuriame šalis užėmė antrą vietą, agituodama žiūrovus užsienyje balsuoti už jos atstovę.
Balsavimas dėl Izraelio dalyvavimo?
EBU nariai iš pradžių planavo šį mėnesį balsuoti dėl to, ar Izraelis iš viso galės dalyvauti konkurso renginyje Vienoje.
Tačiau po to, kai Gazos Ruože įsigaliojo trapios paliaubos, organizacija pareiškė, kad šį klausimą svarstys gruodžio mėnesį vyksiančioje generalinėje asamblėjoje.
EBU penktadienį pareiškė, kad jos nariai pirmiausia svarstys, ar naujosios taisyklės gali panaikinti tokio balsavimo poreikį.
Pasak EBU, „išsamus kitų metų konkurse dalyvausiančių transliuotojų sąrašas bus paskelbtas prieš Kalėdas“.
Jei Izraelis bus pašalintas, tai nebus pirmas toks atvejis: Rusija iš „Eurovizijos“ buvo pašalinta, kai pradėjo karą prieš Ukrainą 2022 m., o Baltarusija – dar metais anksčiau po ginčytinos jos autoritarinio lyderio Aliaksandro Lukašenkos pergalės rinkimuose.
EurovizijaBalsavimasIzraelis
Rodyti daugiau žymių