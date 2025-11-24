Atlikėja Dovilė Keršytė pristato naują dainą: įkvėpė širdyje kirbėjęs klausimas

„Paleidau klausimą, ir daina atėjo“, – sako ji.
Pasak atlikėjos, šis kūrinys gimė gana greitai, tarsi jau turėtų savo formą, melodiją ir mintį.
Jos teigimu, naujausia daina iškart atsinešė savo gyvenimą – melodingumą, tekstą ir mintį.
„Tai yra apie dviejų žmonių santykių evoliuciją. Apie mano ir vyro, mūsų asmeninę ir unikalią kelionę, kuri gali būti atpažįstama kiekvienai porai. Ši daina yra lyg priminimas, kodėl man gera būti su savo žmogumi“, – pasakoja Dovilė.
Muzika gimė iš jausmo
Atlikėja neslepia – autorinėje jos kūryboje susilieja viskas: išgyvenimai, žmonės, intuicija, stebėjimas.
„Turiu prisipažinti, kad muzika gimsta tiek iš asmeninių išgyvenimų, tiek iš stebėjimo, jausmo ir, be abejo, intuicijos. Tai visi svarbūs junginiai, be kurių nebūtų to rezultato, kurio šiandien galime klausytis“, – sako ji.
Kiekvienos dainos paleidimą Dovilė vadina lūžio tašku: „Kai išleidi dainą į viešumą, ji tikrai pradeda gyventi savo gyvenimą. Tada sėdu prie naujų kūrinių ir kuriu toliau.“
Palietė svarbiausias temas
Paklausus, apie ką naujausioji Dovilės daina, ji sako, kad stengėsi paliesti temas, kurias pati vadina kertinėmis – ryšį, artumą ir jautrumą.
„Artumo jausmas man yra apie saugumą, buvimą savimi, kai gali būti išgirsta ir priimta su savo minusais ir pliusais. Kai važiuoji mašina ilgas valandas ir nekalbi, bet nejauti tylos kaip tuštumos. Jauti šalia esančio žmogaus buvimą, kuriam nereikia žodžių“, – kalbėjo ji.
Skyrė jautrius žodžius vyrui
Dovilės muzikinėje kelionėje svarbi vieta tenka jos vyrui Mindaugui – režisieriui, su kuriuo ji ne tik gyvena, bet ir kuria.
„Esu labai laiminga ir dėkinga, kad jis skiria savo laiką mano muzikinių klipų vizualui. Taip, esame abu kūrėjai, nors susipažinome visai ne darbo srityje – ši simbolika užšifruota ir dainoje. Kūrybiniame duete svarbiausias yra palaikymas“, – sako Dovilė.
Ginčų kūryboje kartais pasitaiko, tačiau jie – kūrybiniai, ne konfliktiniai.
„Ginčų turi būti, mes esame skirtingi žmonės. Bet kuriant klipus aš visiškai pasitikiu Mindaugu – jis yra savo srities profesionalas. Šį kartą ginčų kaip ir nebuvo – daugiau vyko techninių sprendimų ieškojimas“, – sako ji.
Įkvėpimas iš tų, kuriais tiki
Atlikėja pripažįsta, kad kūrybinė energija atsiranda tada, kai ji sugrįžta į ryšį su savimi ir vidinę ramybę. Taip pat ji sako turinti svarbų patarimą sau, kuriuo pasinaudoja vos tik pajutusi, kad pasigenda idėjų: „Kai pasigendu kūrybinių idėjų, vis primenu sau: „Dovile, sustok ir pakvėpuok.“
Taip pat ją įkvepia žmonės, kurie atsiliepia, palaiko, dalijasi žodžiu: „Toks ryšys motyvuoja mane judėti tolyn. Artistams tikrai yra svarbus atgalinis ryšys. Talentas – ne apie diplomą ar instituciją. Talentas yra apie kūrybinę kelionę, darbą ir autentiškumo paiešką. Laimei, mano gyvenime atsirado žmonės, kurie manimi patikėjo – mano balsu, kūryba, individualumu.“
Klipas – teatre, kuris turi savo dvasią
Naujos dainos vaizdo klipas nufilmuotas Marijampolės dramos teatre – erdvėje, kur Dovilė pati vaidina režisieriaus Evaldo Jaro spektaklyje „Batuotas katinas“.
Dovilės teigimu, teatras pasirinktas neatsitiktinai – viskas dėl to, kad ši vieta jai yra itin svarbi. „Teatras turi savo dvasią, kvapą, kurio niekur kitur nerasi. Aš esu nemažai laiko praleidusi teatre, todėl norėjau sugrįžti ten ne kaip aktorė, o kaip dainininkė“, – pasakoja ji.
Naujausią Dovilės dainą galite išgirsti čia: