Vienas iš jų neš Lietuvos vėliavą Austrijoje: paaiškėjo, kas varžysis nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje

Šiemet atrankai pateiktos dainos buvo kruopščiai vertinamos specialios LRT sudarytos darbo grupės. Iš gautų paraiškų į televizijos eterį ir didžiąją „Eurovizijos“ sceną pretenduoja patekti tik stipriausi kūriniai.
„Kiekvienais metais jaučiame kūrėjų ir atlikėjų susidomėjimą – nacionalinė atranka tampa erdve, kurioje susitinka labai skirtingi žanrai ir kartos.
Atrinkti dainas nebuvo lengva: norėjome, kad programoje atsispindėtų tiek ryškūs, publikos pamėgti vardai, tiek nauji balsai, galintys nustebinti visą Europą“, – sako LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas.
Visos 40 dainų skambės per kelias savaites vyksiančiuose nacionalinės atrankos pusfinaliuose, kurie bus transliuojami per LRT TELEVIZIJĄ ir portale LRT.lt. Žiūrovų ir komisijos balsai kartu lems, kurios dainos pateks į didįjį „EUROVIZIJA.LT“ finalą.
Didysis „EUROVIZIJA.LT“ finalas žiūrovų lauks 2026 m. vasario 27 d. Vilniaus „Twinsbet“ arenoje – renginį bus galima stebėti ne tik per LRT platformas, bet ir gyvai arenoje. Daugiau informacijos čia.
DALYVIŲ SĄRAŠAS:
1. Agata Ray „Gravity lies“
2. Agnė Buškevičiūtė „Unbound“
3. Aika „Raga“
4. Aistė Pilvelytė „Tarp žvaigždžių tylos“
5. Akire „Šiluma“
6. Atikin „Deganti žemelė“
7. Aurimas Papečkys „Tu mano“
8. „Black Biceps“ „Let me cook“
9. Dagna „Sau meluojam“
10. Elizabeth Olshey „Between“
11. Emi Acidic „u broke me“
12. Freya Alley „No Kiss Goodbye“
13. Grete „Parade“
14. „Hansanova“ „Lumina“
15. „Il Senso“ „Brave Enough“
16. Jokūbas Jankauskas „Shine“
17. Jonas Vilimas „Unshakable“
18. Juozas Martin „Atmerk akis“
19. Justė Osh „Gaisras“
20. Ledi Ais „Mes siekiam žvaigždžių“
21. Lion Ceccah „Sólo quiero más“
22. Lokytė „Vilko akių“
23. Lolita Zero „Salve im meum mundum“
24. Matas Ligeika „Svetimi“
25. Melanija „The Offering
26. „Mėnulio Fazė“ „Dabar ir čia“
27. „More“ „Taip lengvai“
28. Noy „Stand up“
29. Nøra Blu „Hold My Own“
30. Patricija Luščynska „Worth it“
31. Paulè „Sako“
32. Rug!le „Ikona Žemaitė“
33. Selene Ice „Nessuno“
34. „SHWR“ „Contact“
35. Siga „Noriu Jo“
36. „The Ditties“ „Mambo“
37. Theya LeRoy „Oblivion“
38. Thomas G „One Night Lover“
39. Valdas Lacko „Pabandom“
40. „Vilnius Voices“ „Grįšim“
