Justinas Jarutis gerbėjams dovanoja dar vieną kalėdinį hitą

Šiemet J. Jarutis ypač gausiai džiugino savo klausytojus: su koncertiniu turu jis aplankė net 26 Lietuvos miestus, pristatė naują albumą, įrašė kelis duetus su žinomais šalies muzikos atlikėjais – Roku Yan, Paulina Paukštaityte ir AISTÈ.
O dabar, artėjant Kalėdoms, atlikėjas savo klausytojams dovanoja dar vieną naują, itin jaukią, jautrią ir lyrišką dainą.
Kalbėdamas apie šventinio kūrinio nuotaiką, J. Jarutis pabrėžia: „Norisi, kad klausytojai surastų save tiek skambesyje, kuris lengvas kaip purus sniegas, tiek ir tekste, kuris artimas kiekvienam, kada nors šventusiam šventes su šeimyna.“
Atlikėjas pasakoja, jog daina gimė ne iš karto. Jos kūrimas prasidėjo likus dar pusei metų iki šventės, o tekstą įkvėpė pokalbis užkulisiuose:
„Dar vasarą sugalvojau gitaros partiją, o prieš vieną koncertą rugsėjo pabaigoje, belaukiant užkulisiuose, kartu su kolegomis Rūta Žibaityte ir Juozu Martinkėnu parašėme tekstą ir melodijas. Tekstą tikrai įkvėpė pokalbis apie tai, kas yra žinoma, metai iš metų matyta, jausta, bet vis tiek laukiama. Laukiama, turbūt, labiausiai metuose.“
Šiltą bei jaukią šventinę atmosferą matome ir naujosios dainos klipe, kurį nufilmavo talentingasis Alanas Cibulskas.
Kalbėdamas apie tradicijas atlikėjas juokauja, jog svarbiausios ir nepakeičiamos yra tik raudona mišrainė ir aguonų pienas bei prideda, jog „sniegas už lango irgi nepamaišo niekada“.
„Linkiu nepaskęsti siautulyje ir komercijoje, kuri dažnu atveju užgožia. Svarbiausia – sustoti ir pabūti kartu“, – savo klausytojams perduoda Justinas Jarutis.
Justiną Jarutį gyvai dar šiais metais galėsite išgirsti šventiniuose koncertuose – gruodžio 27 d. Palangos koncertų salėje ir gruodžio 31 d. Vilniuje, Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, kur šėls didžiausias Naujųjų metų sutikimo vakarėlis.
Justinas JarutisMuzikanauja daina
