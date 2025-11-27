Į Lietuvą grįžta kanadiečiai „Men I Trust“: surengs vienintelį pasirodymą Baltijos šalyse

Savaip žavūs „Men I Trust“ mūsų sostinę aplankys jau antrą kartą. Birželio 20 d. jų laukia scena unikaliame Lukiškių kalėjimo komplekse. Vienintelis pasirodymas Baltijos šalyse.
Šiame koncertų ture vien Europoje suplanuoti net 18 koncertų. Įdomi detalė – turo pavadinimas „Equus“ išvertus iš lotynų kalbos reiškia arklį. Tai užuomina į naują „Men I Trust“ kūrybą. Grupės balsas Emmanuelle Emma Proulx groja gitara ir rašo tekstus, primenančius dienoraštį.
Jos mielumas ir skaidrus balsas tapo grupės simboliu. Klavišininkas Dragos Chiriac’as prodiusuoja, filmuoja ir suteikia sapnišką „Men I Trust“ skambesį, o dėl Jessy Caron’as boso ir gitaros partijų kūnas ima linguot. Scenoje šį grupės branduolį dažnai papildo ir daugiau muzikantų.
„Men I Trust“ apskriejo pasaulį dar kartą ir aplankė visus žemynus. Šiemet jie dalinosi viena scena su Billie Eilish, o vasarą pasirodys ir garsiajame „Primavera“ festivalyje Barselonoje. Pats Tyler, The Creator prisipažįsta esąs grupės fanas.
Nepaisydami milžiniškos sėkmės, jie ir toliau puoselėja savo nepriklausomybę ir viską daro patys – rašo muziką, prodiusuoja, atlieka garso korekcijas, fotografuoja, filmuoja vaizdo klipus ir dokumentiką, leidžia muziką visais įmanomais pavidalais ir labai tiki jos galia.
„Men I Trust“ groja lėtą populiariąją muziką su džiazo elementais. Juos iš karto galima atpažinti iš švelnaus, atmosferinio skambesio, tačiau po svaiginančiomis melodijomis slypi aštrūs tekstai. Visos jų dainos – apie asmeninius potyrius ir jausmus.
2025 metais „Men I Trust“ į pasaulį paleido net du pilnametražius, vienas kitą gražiai papildančius albumus lotyniškais pavadinimais – „Equus Asinus“ ir „Equus Caballus“. Šiuos leidinius galima interpretuoti ir kaip vieną dvigubą albumą – dvi tos pačios istorijos puses.
„Albumo įrašuose supratome, kad turime per daug energetiškai skirtingų kūrinių, bet mums jie vienodai svarbūs“, – apie iki šiol didžiausią savo darbą sako „Men I Trust“ grupės nariai.
„Equus Asinus“ skamba taip, jog Emma šnabždėtų itin asmeniškus prisipažinimus. Albume gausu miglotų santykių prisiminimų, savistabos, vilties ir tylaus nerimo. Temos tęsiasi „Equus Caballus“ tik jau greitesniu ir energingesniu tempu.
„Men I Trust“ pasaulyje turi gausų būrį gerbėjų. Pirmojo koncerto sostinėje teko gerokai palaukti. Gyvą pažintį su „Men I Trust“ vis tolino pandemija. Bet galiausiai „Men I Trust“ pasirodymas įvyko – visi bilietai buvo išpirkti, o į koncertą „Kablyje“ netilpo visi norintys.
Tai grupė, kuria tikrai galima pasitikėti.
