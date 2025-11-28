Asmik Grigorian grįžta į Vilnių su unikalia programa

„Kažkada pati sau pasakiau: pasieksiu operoje tiek, kad niekas manimi neabejotų, o jau tada dainuosiu, ką norėsiu“, – sako Asmik Grigorian.
Pirmąją savo pažado dalį ji išsipildė su kaupu. Tarptautinių operos apdovanojimų metų dainininkė (2025, 2019); opera XXI apdovanojimų metų dainininkė (2022); žurnalo „Opernwelt“ kritikų išrinkta metų dainininkė (2019); tarptautinių operos apdovanojimų kylanti žvaigždė (2017) – tai tik keli, patys prestižiškiausi, operos pasaulio apdovanojimai iš ilgo jos talento ir darbo įvertinimų sąrašo.
Keisčiausia, kad kai Asmik išpildė pirmąją savo pažado dalį, antroji išsipildė savaime: ilgus metus persekiojusios dvejonės išnyko ir atėjo labai aiškus supratimas, kad būtent opera ir yra tai, ką ji iš tiesų nori dainuoti.
Apie sudėtingą nueitą kelią ir stiprų vidinį konfliktą ji nutarė papasakoti žiūrovui. Taip gimė „A Diva is Born“ – pasirodymas, kokio neišdrįso sukurti nė viena operos solistė.
Koncertą kritikai iš pradžių vadino neįmanomu, o vėliau, atgavę žadą, apipylė komplimentais. Štai tik keli jų po Asmik pasirodymų Salzburge ir Vienoje: „Asmik Grigorian – vienintelė galinti dainuoti Carmen ir Lady Gaga viename koncerte“; „Asmik Grigorian – nenuspėjama ir labiausiai žavinti operos solistė. Ji drąsiai perbraukia ribas“; „A Diva is Born“ – stebinantis šou. Tikrai unikalus potyris. Asmik Grigorian nenustoja kurti naujų pasaulinių operos standartų“; „Asmik Grigorian yra diva geriausia šio žodžio prasme: žėrinčiomis akimis, begalinio talento, turinti drąsos būti aistringa ir be proto nuoširdi. Tai labai asmeniškas šou“.
Vilniuje programa „A Diva is Born“ rodyta vienintelį kartą. Tuomet visi norintys netilpo salėje.
Koncerte nuskamba Giacomo Puccini „O mio babbino caro“, Georges Bizet „Habanera“... Klasika, kurią visuomet rasi „Dvidešimties gražiausių pasaulio arijų“ rinkinyje. Ir Asmik Grigorian atlikime norisi to klausytis amžinai. Tačiau čia – ir Lady Gaga „Shallow“, ir Sting „Moon over Bourbon Street“... Tai, ko mažiausiai lauki iš pasaulinio garso operos solistės pasirodymo.
Prie „A Diva is Born“ pasakojimo savo talentu prisideda: virtuoziškas pianistas Hyung-ki Joo, taikliai ir vizualiai šou detales į vieną paveikslą sudėliojusi režisierė Dalia Ibelhauptaitė, garso režisierius Philipp Treiber, šviesų dailininkas Andrius Stasiulis, videografas, animacijos dailininkas Linartas Urniežis, dizaineris Aurimas Kadzevičius ir prodiuserinė kompanija „Promostar“.
Asmik Grigorian „A Diva is Born“ kovo 3 d. Vilnius, koncertų salė „Compensa“.