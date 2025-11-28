Lietuvoje koncertuosianti grupė „Gogol Bordello“ išleis albumą: pristatė naują dainą

Tai yra antrasis singlas iš „Gogol Bordello“ būsimo albumo „We Mean It, Man!“, planuojamo išleisti vasario 13 d.
Bilietus į liepos 30 d. Vilniuje vyksiantį „Gogol Bordello“ koncertą platina bilietų platinimo platforma „Shownet.lt“.
Grupė „Gogol Bordello“, kuri kitąmet surengs bene trankiausią vasaros koncertą Vilniuje, naują albumą įrašinėjo su patyrusiais muzikos pasaulio rykliais.
Albumą „We Mean It, Man!“ prodiusavo su muzikos žvaigždėmis Nick Cave & „The Bad Seeds“, „Yeah Yeah Yeahs“, „Amyl & The Sniffers“ ir „Idles“ bendradarbiavę prodiuseriai Nicky Launay ir Adamu „Atom“ Greenspanu.
„Šis albumas, labiau nei bet kuris kitas, apjungia visus „Gogol Bordello“ įkvepiančius muzikos stilius: pankroką, hardcore, synth punk, čigonų muziką.
Šio albumo idėją sumaniau su vienu iš mano visų laikų mėgstamiausių prodiuserių Nicky Launay. Prieš kelerius metus susitikę vakarėlyje, žinojome, kad kartu įrašysime plokštelę, tai tebuvo laiko klausimas. Manau, kad tai yra geriausias darbas, kurį sukūrėme nuo albumo „Gypsy Punks“ laikų“, – sako grupės lyderis Eugene'as Hützas.
Po kitąmet Šiaurės Amerikos žemyne vyksiančių pasirodymų, „Gogol Bordello“ persikels į Europą. Pasaulinių gastrolių „We Mean It, Man!“ metu grupė surengs koncertus ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje bei kitose šalyse.
„Gogol Bordello“ – „Hater Liquidator“: