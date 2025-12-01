IVEL pristato kalėdinį kūrinį: jautri daina apie ilgesį, artumą ir nepraeinančią meilę

„Kalėdos man visuomet turėjo ypatingą prasmę. Tai metas, kai namai prisipildo šviesos, šilumos ir tikro artumo, o žmonės tarsi natūraliai atsiveria vieni kitiems“, – pasakoja IVEL.
Šventės jai visada buvo glaudžiai susijusios su jausmais, kurie gyvena tarp džiaugsmo ir nostalgijos.
„Visuomet norėjau parašyti savo kalėdinę dainą. Nebuvau tikra, kaip ji skambės, tačiau susėdome su artimais draugais – kūrėjais, ir jie padėjo ištraukti iš manęs tai, ką visuomet nešioju širdy. Taip gimė daina mano seneliui, kuris išėjo būtent per Kalėdas“, – teigia kūrėja.
Daina skirta visiems, kurių šiemet šalia nebebus ir tiems, kurie kažko ilgisi. Tegul ji būna šiltas priminimas, kad meilė nepraeina ir kad žmonės, kuriuos mylime, lieka su mumis net tada, kai negalime jų apkabinti.
Muzika – tarsi tiltas: ji sujungia praeitį ir dabartį, tuos, kurie yra čia, ir tuos, kurie liko tik prisiminimuose. Ir kai daina skamba, atrodo, kad jie vėl grįžta arčiau.
Šie metai IVEL buvo itin svarbūs: sėkmingi soliniai kūriniai, auganti klausytojų bendruomenė ir pirmasis pilnos salės koncertas pažymėjo ryškų jos karjeros žingsnį. Naująją dainą atlikėja vadina savo nuoširdžia dovana klausytojams: „Tai buvo nuostabūs metai. Ačiū kiekvienam, kuris buvo kartu. Ši daina – mano Kalėdų dovana jums.“
IVEL – „Sušalt baigiu“: