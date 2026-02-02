Po audros socialiniuose tinkluose – Atikin reakcija: paaiškino savo poziciją

Su didelio dėmesio sulaukusia daina „Deganti žemelė“ pasirodęs ir bilietą į finalą iškovojęs atlikėjas atsidūrė visuomenės dėmesio centre.
Socialiniuose tinkluose pradėta svarstyti apie ankstesnę atlikėjo veiklą Rusijoje – priminta, kad 2020 metais jis koncertavo šioje šalyje, taip pat bendradarbiavo su Rusijos reperiu.
Į kilusias diskusijas sureagavo ir pats atlikėjas. Kaip skelbia LRT.lt, pirmadienį Atikin pateikė oficialų komentarą ir išdėstė savo poziciją.
„Matydamas, kas vyksta socialiniuose tinkluose, noriu nuoširdžiai paaiškinti visiems – kas aš esu, kas nutiko ir kodėl dabar kyla diskusijos. Noriu pats, aiškiai ir be interpretacijų paaiškinti situaciją, apie kurią šiuo metu kalbama viešojoje erdvėje.
Suprantu, kad atsirado įvairių klausimų ir nuomonių, todėl jaučiu, kad turiu pasisakyti viešai.
Aš esu Atikin – žmogus, kuriantis muziką ir per savo kūrybą perduodantis žinutes, kurias pats jaučiu. Mano eurovizinė daina „Deganti žemelė“ nėra tik muzikinis kūrinys – tai pasakojimas apie taiką, meilę ir viltį. Į „Eurovizijos“ atranką atėjau sąžiningai, laikydamasis visų taisyklių, su daina, kuri atspindi mano dabartinę kūrybinę kryptį.
Niekada nepalaikiau ir nepalaikau Rusijos vykdomos agresijos prieš Ukrainą.
Per savo muzikinį kelią esu sutikęs labai skirtingų žmonių iš įvairių šalių. Muzikos pasaulyje pažintys dažnai atsiranda natūraliai – per koncertus, kūrybinius projektus, bendras scenas. Pažintys nereiškia ideologinio palaikymo, o buvimas šalia žmonių iš tam tikros šalies nėra politinis pareiškimas.
Taip, mano muzikinė veikla tam tikru laikotarpiu buvo susijusi su Rusija.
Tai vyko iki karo pradžios, visiškai kitame kontekste, kai daugelis muzikantų iš įvairių šalių ten koncertavo ir bendradarbiavo. Tuo metu tai buvo grynai muzikiniai sprendimai, neturėję jokio politinio ar ideologinio pagrindo.
Svarbu pasakyti ir tai, kad tuo laikotarpiu aš buvau psichologiškai pažeidžiamas žmogus, turėjęs priklausomybių nuo psichotropinių medžiagų. Tai darė įtaką mano sprendimams, aplinkai ir kryptims, kuriomis ėjau. Tai nėra pasiteisinimas – tai paaiškinimas.
Kai prasidėjo karas Ukrainoje, aš aiškiai ir viešai išreiškiau savo palaikymą Ukrainai. Tai buvo padaryta viešojoje erdvėje, ne privačiai ir ne tyliai. Be to, tuo metu inicijavau ir viešai paskelbiau paramos rinkimą / fondą Ukrainai, skirtą realiai pagalbai. Tai buvo mano sąmoningas veiksmas parodyti, kur aš stoviu vertybiškai – ne žodžiais, o veiksmais.
Šiandien aš esu kitame gyvenimo ir kūrybos etape. Aš sąmoningai renkuosi atsakomybę, atvirumą ir aiškią vertybinę poziciją. Aš niekada nesiekiau nieko slėpti ar klaidinti. Kaip ir daugelis žmonių, aš turiu praeitį, iš kurios mokiausi, augau ir keičiausi.
Prašau vertinti mane pagal tai, kas esu ir ką darau dabar, o ne pagal ištrauktas detales iš praeities, kurios pateikiamos be konteksto“, – LRT.lt citavo atlikėją.