V. Benkunskas piktinasi URM sprendimu dėl Rusijoje koncertavusio Gio Pika įleidimo: „Nėra moraliai teisinga“

„Dar lapkričio mėnesį kreipiausi į atitinkamas institucijas – URM, Vidaus reikalų ministeriją (VRM), Migracijos departamentą – prašydamas įvertinti galimybę uždrausti šiam atlikėjui atvykti į Lietuvą“, – pirmadienį „Facebook“ skelbia V. Benkunskas.
„Tenka stipriai nusivilti URM vieša pozicija, kurioje nematoma pakankamo pagrindo bent jau siūlyti uždrausti atvykti į Lietuvą šiam gastroliuotojui po Rusiją. Liūdniausia tai, kad negirdžiu net argumentų – tik formalų ne“, – akcentuoja jis.
Meras pabrėžia, kad savivaldybės specialistai suskaičiavo mažiausiai septynis atvejus, kai Sakartvelo atlikėjas Gio Pika iš savo koncertų uždirbinėjo Rusijoje, Kremliui jau pradėjus pilno masto karą prieš Ukrainą.
„Akivaizdu, kad šis reperis sąmoningai laviruoja pasirinkdamas tylą ir neatskleisdamas savo pozicijos dėl Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą. Taip jis užsidirbinėja tiek Europoje, tiek pas okupantus. Vis dėlto tai nėra moraliai teisinga – jeigu jam apsispręsti neišeina, tada turėtume tą daryti už jį“, – teigia V. Benkunskas.
Atlikėjas Gio Pika Vilniuje žada koncertuoti kovo 21 d. Pramogų arenoje. Tiesa, kaip pabrėžia renginio organizatoriai, atlikėjas „gimė Osetijos regione, kuris karo metu buvo okupuotas, todėl atlikėjas jokiu būdu negali būti siejamas su Rusijos politine, kultūrine ar ideologine erdve.“
Tai ne pirmas kartas, kada V. Benkunskas kelia klausimą dėl atlikėjų, kilusių iš Rusijos arba koncertavusių joje.
Spalio pabaigoje sostinės metas kreipėsi į URM, prašydamas, prašydamas apsvarstyti galimybę į nepageidaujamų atlikėjų sąrašą įtraukti rusų atlikėją Alisherą Morgenshtern – lapkritį Vilniuje buvo numatytas jo koncertas.
Šis atlikėjas taip pat sulaukė kontraversiškų vertinimų dar po jo paskutiniojo koncerto sostinėje 2023 m. kovą, kada po vykusio renginio socialiniuose tinkluose ėmė plisti nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kad į renginį atėję žmonės rodė nešvankius gestus, dėvėjo rūbus, ant kurių buvo galima pamatyti „Z“ raidę, tapusią Rusijos karinės invazijos į Ukrainą simboliu.
Lapkritį Migracijos departamentas pranešė, kad Rusijos ir Izraelio pilietybes turintis reperis A. Morgenshternas buvo įtrauktas į viešą Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą. Sprendimas įsigaliojo nedelsiant – reperis į Lietuvą negalės atvykti 10 metų.