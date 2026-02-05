Iš Lino Adomaičio – džiugi naujiena

Šį ypatingą šeštadienio vakarą L. Adomaitis atliks ryškiausius savo kūrybos perlus: „Vandenynai“, „Ar tu ją matei?“, „Lūpos kaip vyšnios“, „Tavo spalvos“, „Kol kartu“, „Aš pavydžiu sau“ ir daugybę kitų.
Specialiai koncertui Palangoje kartu su „Palangos orkestru“ atlikėjas paruošė ir visiškai naujų, dar niekur neskambėjusių kūrinių, kuriuos publika išgirs pirmą kartą.
„Nepaprastai laukiu šio koncerto, nes Palangos orkestras yra ypatingas ne tik dėl savo išskirtinio skambesio, bet ir savo nuoširdumo. Dalytis scena su Palangos orkestru yra daugiau nei malonumas.
Visi mano sukurti hitai suskambės visiškai naujai, o liniją tarp scenos ir publikos mes ištrinsime, nes visus žmones, kaip visada, kviesime tapti muzikos dalimi ir ryškiausius priedainius dainuoti drauge“, – sako dainininkas Linas Adomaitis.
L. Adomaitis kviečia klausytojus neišsigąsti žvarbių žiemos vakarų, o kartu su juo leistis į kelionę po beribius muzikos vandenynus, kur visų širdys plaks vienu ritmu.
Muzika, kuri sušildo sielą, orkestro kuriama magija – visa tai jau vasario 7 d., šeštadienį, didžiausiame L. Adomaičio koncerte pajūryje. Bilietus į koncertą platina kakava.lt.