Pavasarį Vilniuje – gyvas elektronikos dueto iš Austrijos „Klangkarussell“ pasirodymas

Ilgus metus „Klangkarussell“ grojo įvairiuose klubuose ir koncertų salėse. Pasiilgę gyvų pasirodymų ir išleidę naują albumą „Petrichor“, „Klangkarussell“ paskelbė „Kaleidoscope“ turą. Šiame ture „Klangkarussell“ šou pastiprins originali scenografija ir apšvietimo dimensija.
„Klangkarussell“ sudaro du bičiuliai Tobias Rieseris ir Adrianas Heldas. Jie jau daugiau nei dešimtmetį padeda formuoti elektroninės muzikos peizažą. Debiutinis albumas „Netzwerk“, kuriame ir hitas „Sonnentanz (Sun Don’t Shine)“, įtvirtino „Klangkarussell“ vardą kaip globalų reiškinį. Po įspūdingo debiuto daugelis muzikos kritikų linksniavo „Klangkarussell“ kaip tropical house skambesio pionierius, bet šiandien jų skambesys apima kur kas daugiau.
„Klangkarussell“ dar rudenį į pasaulį paleido naują albumą „Petrichor“. Šį darbą išleido jų pačių įkurta leidybinė kompanija „Bias Beach Records“. Kūrybinė laisvė ir aiški evoliucija.
„Petrichor“ albumą sudaro 13 kūrinių apie atsparumą, šeimą, meilę, savęs paieškas, atsinaujinimą ir emocinį ryšį. „Klangkarussell“ laviruoja tarp klubinės euforijos ir jautraus pažeidžiamumo. Įdomu, kad albumo pavadinimas „petrichor“ reiškia kvapą, tik prasidėjus lietui po sausros.
„Norėjome, kad šis albumas būtų tarsi kelionė po mūsų pasaulį – su pakilimais, nuosmukiais, reikšmingais ir tyliais, niekieno nematomais momentais. „Petrichor“ yra apie atsinaujinimą ir apie grožio atradimą pokyčiuose“, – albumą pristato patys „Klangkarussell“.
Prie „Klangkarussell“ „Petrichor“ albumo prisidėjo daug bendradarbių – Blazey, „Bloom Twins“„GIVVEN“, Olivia, Redward Martin, Elmar, Marieme ir Senes. Vienas iš ryškiausių albumo kūrinių – „Cross The Border“, įrašytas drauge su ukrainiečių duetu „Bloom Twins“ apie jų šeimos gyvenimą karo draskomoje Ukrainoje.
Šiame ture „Klangkarussell“ aplankys net 18 Europos miestų. Nors „Klangkarussell“ jau gerai pažįsta Lietuvą ir jos publiką, bet čia jie dar niekada neturėjo gyvo pasirodymo. Pavasarį elektronikos dueto pasirodymai taip pat suplanuoti Latvijoje ir Estijoje. Laukia elektroninis rokenrolas ir tikri šokiai. Artimiausiu metu bus paskelbtas ir lietuviškas palaikymas.
Muzikos agentūros „8 Days A Week“ kvietimu Vilniuje šį sezoną taip pat gyvai gros „Unknown Mortal Orchestra“, „Deki Alem“, „Black Country, New Road“, „Men I Trust“, Benjaminas Clementine’as ir Tash Sultana.
grupėelektroninė muzikaKoncertas
