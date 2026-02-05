Po audros dėl „Eurovizijos“ lyderio Atikin ryšių su Rusija – LRT atsakas: pasakė, ko imsis

Su didelio dėmesio sulaukusia daina „Deganti žemelė“ pasirodęs ir bilietą į finalą iškovojęs atlikėjas dar savaitės pradžioje atsidūrė visuomenės dėmesio centre.
Socialiniuose tinkluose pradėta svarstyti apie ankstesnę atlikėjo veiklą Rusijoje – priminta, kad 2020 metais jis koncertavo šioje šalyje, taip pat bendradarbiavo su Rusijos reperiu.
Naujienų portalui Lrytas LRT atstovai komentavo, kad: „Pasirodžius informacijai apie atlikėjo praeitį, LRT kreipėsi į atlikėją prašydama paaiškinti savo poziciją“.
„Matydamas, kas vyksta socialiniuose tinkluose, noriu nuoširdžiai paaiškinti visiems – kas aš esu, kas nutiko ir kodėl dabar kyla diskusijos. Noriu pats, aiškiai ir be interpretacijų paaiškinti situaciją, apie kurią šiuo metu kalbama viešojoje erdvėje.
Suprantu, kad atsirado įvairių klausimų ir nuomonių, todėl jaučiu, kad turiu pasisakyti viešai.
Aš esu Atikin – žmogus, kuriantis muziką ir per savo kūrybą perduodantis žinutes, kurias pats jaučiu. Mano eurovizinė daina
„Deganti žemelė“ nėra tik muzikinis kūrinys – tai pasakojimas apie taiką, meilę ir viltį. Į „Eurovizijos“ atranką atėjau sąžiningai, laikydamasis visų taisyklių, su daina, kuri atspindi mano dabartinę kūrybinę kryptį. Niekada nepalaikiau ir nepalaikau Rusijos vykdomos agresijos prieš Ukrainą“, – tuomet komentavo atlikėjas.
Ketvirtadienį LRT pridėjo papildomą komentarą dėl šios situacijos.
„LRT stebi situaciją ir atskirai praneš, jei būtų imamasi kokių nors sprendimų, susijusių su Atikin dalyvavimu nacionalinėje EUROVIZIJA.LT atrankoje“, – komentavo jie.
LRT OpusEurovizijaatranka
Rodyti daugiau žymių