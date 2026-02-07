Iš Džordanos Butkutės – džiugi žinia gerbėjams

Daina „Nebenoriu laukt ilgai“, kurią parašė muzikos prodiuseris Dalius Pletniovas, į Džordanos repertuarą grįžo klausytojų dėka.
„Šis hitas pastaraisiais metais nuolat skamba vakarėliuose, minios jį dainuoja iš visų plaučių. „Kadangi esu žymima filmukuose, kurie į socialinius tinklus įkeliami su šia daina, ir matau, koks tai yra siautulys, susėdome su komanda ir nusprendėme padaryti naują, šiuolaikišką šios dainos aranžuotę, nepametant pačios dainos „vaibo“, kuris visiems taip patinka.
Kai pavasarį, per pirmąjį savo šou „Man patinka“, tai atlikau Kauno „Žalgirio“ arenoje, atmosfera tiesiog susprogo. Tūkstančiai dainavo kartu ir sukūrė nepamirštamą akimirką“, – sako dainininkė.
Efektingo ir įsimintino Džordanos koncerto nufilmuoti epizodai pateko į šio hito vaizdo klipą, kuriame parodomi ir pasiruošimo darbai, arenos užkulisiai.
Galima pamatyti, kaip gimsta aukščiausio lygio šou – nuo scenos atsiradimo iki hipnotizuojančių apšvietimo konstrukcijų – aukštį keičiančių, vienas į kitą susineriančių galingų žiedų.
„Tie žiedai man yra labai simboliški: jau daug metų jaučiuosi susižiedavusi su savo klausytojais, tai yra pati gražiausia, nuoširdžiausia ir amžina meilė“, – sako Džordana.
Mainais gerbėjams ji dovanoja visą paletę gražiausių meilės dainų.
„Šv. Valentino dieną jos skamba ypač gerai, nors meilės mums reikia kiekvieną dieną. Kas mes be meilės? Tiek daug dainų apie tai aš parašiau, sudėdama į jas ir savo tikrus jausmus, ir išsigalvotus. Juk yra buvę, kad dainuoju „kokia aš laiminga“, o viduje vilku norisi staugti.
O vasario 14-oji man – ne tik Meilės diena, bet ir naujo gyvenimo pradžia. Būtent tą dieną prieš daug metų aš pasiryžau keistis iš esmės. Ir visiems nuo to laiko sakau: kad ir koks mums gyvenimas duotas – baltas, žalias ar juodas – tu gali savo spalvą pasirinkt“, – kalba Džordana.
Jos šou arenoje – spalvingas ir uždegantis, kupinas efektų, todėl ir po koncerto žmonės neskuba skirstytis, visi choru tebedainuoja hitus, pratęsdami diskotekinį šėlsmą.
„Žmonės dainas suasmenina. Visi kartais pasakome: „O! Čia mano daina!“. Jos klausantis viduje kažkas rezonuoja, kabina, primena tam tikrus įvykius, patirtis, galbūt saldžius pirmus kartus“, – sako dainininkė.
Saldžių staigmenų, belaukiant koncerto, Džordana paruošė ir savo bičiuliams sostinėje: ne vienas žinomas veidas gavo dovanų asmeninį laišką ir tortą, kurį puošė bendra nuotrauka su Džordana.
„Net spygtelėjau!“ – savo paskiroje vėliau džiugiai pasidalijo renginių vedėja Indrė Kavaliauskaitė.
Emocijų neslėpė ir verslininkas Danielius Bunkus, sporto pasaulio atstovai – Darjušas ir Kšyštofas Lavrinovičiai su žmonomis, nuomonės formuotojai Naglis Bierancas, Benas Lastauskas ir Simona Nainė, ne kartą sceniniams pasirodymams Džordaną puošusios Olga Filatova-Kontrimienė ir Milda Metlovaitė bei daugelis kitų.
„Nebenoriu laukt ilgai! Dabar yra mūsų laikas susitikti Vilniaus „Twinsbet“ arenoje. Švęskime meilę ir gyvenimą vasario 14-ąją!“ – ragina Dž. Butkutė.