Laukiamas metų koncertas artėja – didžiausių pasaulio arenų virtuozai viešės Kaune ir Vilniuje

Organizatoriai konkuruoja
Lietuvoje jau viešėjęs ir publiką pakerėjęs kolektyvas „Electro Deluxe“ groja didžiausiose pasaulio arenose, yra nuolatiniai prestižinių festivalių svečiai. Organizatoriai dėl jų pasirodymų taip pat atkakliai konkuruoja, kaip ir dėl popmuzikos žvaigždžių.
Grupės kūriniai stabiliai laikosi radijo stočių topuose.
Vilniuje ir Kaune publika girdės kūrinius iš albumų „Circle“, „Next“, „Apollo“ bei kitų.
Ne atsitiktinai „Electro Deluxe“ žiniasklaidos kartais vadinami „vilkais ėriuko kailyje“ – ramūs, santūrūs už scenos ribų, tačiau vos prasidėjus koncertui jų energija tampa sunkiai suvaldoma: instrumentai tarsi ima „šokti“ kartu su publika, o scena virsta gyvu organizmu.
Patys muzikantai viešai pripažįsta, kad didžiausias jų pasiekimas nėra statulėlės, o faktas, kad po daugiau nei dvidešimties metų scenoje jų koncertų lankomumas nemažėja ir publika jaunėja.
Provokuos kartu
Kauno bigbendo pristatinėti nebereikia, nes jo istorija kalba pati už save. Per tris dešimtmečius jis užaugino ne vieną muzikantų kartą, bendradarbiavo su ryškiausiais muzikantais, o jo skambesys tapo atpažįstamu kokybės ženklu tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.
Šįkart vyr. dirigento Tomo Botyriaus vadovaujamas Kauno bigbendas leisis į muzikinę kelionę kartu su „Electro Deluxe“, todėl neabejojama, kad publika patirs įsimintiniausias improvizacijas.
Šio reiškinio centre – vokalistas James Copley. Jis nepanašus į klasikinį džiazo dainininką, stovintį šalia mikrofono. Scenoje jis nuolat juda, improvizuoja, reaguoja į muzikantus ir kalbasi su publika. Dėl šios priežasties „Electro Deluxe“ koncertai dažnai primena gyvą dialogą, o ne iš anksto suruoštą scenarijų ir tai yra viena ryškiausių grupės vizitinių kortelių.
Dalis „Electro Deluxe“ dainų gimė ne studijoje, o viešbučių kambariuose gastrolėse, klausantis senų įrašų. Šis ritualas tapo neatsiejama pasiruošimo koncertams dalimi – muzika, pasak J. Copley, pirmiausia „užkulisiuose“ įsigeria į kolektyvą, o tik po to išsiveržia scenoje.
Būtent ši idėja ir jungia „Electro Deluxe“ bei Kauno bigbendą. Abu kolektyvai dėmesio nesiekia triukais ar skandalais. Jie jį užsidirba scenoje – kurdami, įkaitindami atmosferą ir negailėdami savęs.