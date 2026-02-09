Sulaukęs milžiniško susidomėjimo L. Adomaitis skelbia apie ketvirtą koncertą: „Pats nesitikėjau“

Linas neslepia nuostabos ir sako, jog tai – didžiulis įvertinimas ir apdovanojimas kiekvienam atlikėjui.
„Pats nesitikėjau tokio ažiotažo. Ketvirtas ir jau finalinis koncertas toje pačioje ir išties ypatingoje, sakralioje erdvėje iš eilės, be pertraukos – tai kažkas tokio. Tai kelia nuostabą ne tik man, bet ir visai komandai. Be jokios abejonės, ši žinia kartu yra ir didžiulė atsakomybė prieš klausytojus. Tai verčia mus dar stipriau ruoštis šiems pasirodymams“, – pasakoja dainininkas.
Išskirtinėje vietoje – Šv. Kotrynos bažnyčioje – pirmą kartą koncertus rengiantis atlikėjas užtikrintas – ši erdvė turi išskirtinę aurą, kurioje ne tik garsų, bet ir šviesų pasaulis nepalieka abejingų.
„Esu šioje magiškoje erdvėje lankęs kitų atlikėjų pasirodymus. Visuomet pavykdavo išskristi mintimis kažkur toli. Pats šioje scenoje stovėsiu pirmą kartą. Mūsų komanda drauge su puikiais organizatoriais žada nepamirštamas emocijas ir nuostabų šviesų reginį.
Šiuose koncertuose viskas skambės kitaip, nei įprastai – styginių kvartetas, gyvas fortepijonas ir akordeono pasažai nuskraidins mus visus į ramias, svajonių kupinas mintis, o žinomos dainos bus aprengtos geriausių mūzų dizainu. Tai bus vienareikšmiškai jaukiausi pavasario koncertai. Nepaprastai to laukiu“, – šypsosi Linas.
Dainininkas žada, jog koncerto metu neabejotinai suskambės ir klausytojų mylimiausi kūriniai – „Vandenynai“, „Ar tu ją matei?“, „Tavo spalvos“, „Kol kartu“, „Laiko mašina“, „Ji mano“, „Stebuklas“, „Šviesa spindės tamsoje“ ir kiti.
Pasirodymai „Šviesa spindės...“ Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje įvyks kovo 28, 29 ir 30 dienomis.