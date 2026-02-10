Arenoms besiruošiantys „Žemaitukai“ gerbėjams turi džiugią žinią

„Kaip ir dauguma dainų, „Dėl tavęs gyvenu“ yra apie meilę. Tiesa, šis kūrinys gimė ne iš tikro, o iš įsivaizduojamo jausmo.
Po paprastos gyvenimiškos situacijos, ilgos kelionės namo ir vidinės tylos. Manau, ne vienas joje atpažins save, todėl visiems linkime gero klausymo!“, – dainos atsiradimo istoriją nusako grupės narys Ovidijus Petrauskas.
Kūrybinių idėjų nestokojantys „Žemaitukai“ netrukus pristatys savo antrąjį albumą, kurį klausytojai jau galės įsigyti arenų turo metu.
Visgi duetas prasitaria, kad daina „Dėl tavęs gyvenu“ priklausys ne antrajam, o jau trečiajam jų albumui, kuris dar tik pradėtas kurti. Tuo metu dainos išleidimo laikas neplanuotai, bet idealiai sutapo su Valentino dienos savaite.
„Kurdami šią dainą apie Valentino dieną negalvojome, bet taip gavosi, kad ją pristatome būtent dabar – tai smagus sutapimas.
Tikime, kad ji puikiai tiks tiek Valentino dienai, tiek visoms kitoms dienoms. Šis kūrinys yra pirmasis iš mūsų trečio albumo, o antrąjį, kurio dar viešai niekur nerasite, pirmieji galės įsigyti žiūrovai arenoje“, – sako grupės narys Ovidijus Petrauskas.
Paskutinius akcentus prieš didžiausio savo grupės karjeros turo startą dėliojantys „Žemaitukai“ atskleidžia jau išpardavę 2 iš 3 turo šou. „Šiaulių ir Klaipėdos arenose bilietų jau nebeturime, bet dar šiek tiek liko Panevėžyje, jei spėsit pagriebti“, – šypsosi Linas Vaitkevičius.
Koncertų turas startuos šį penktadienį, vasario 13 dieną, „Šiaulių“ arenoje, tęsis vasario 21 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, o turo kulminacija vyks vasario 27 d. Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje. „Žemaitukai“ žada užkurti didžiulį vakarėlį, kuriame atliks visų pamiltus hitus, o scenoje pasirodys su ypatingais svečiais. Visų renginių bilietus platina „Bilietai.lt“.
grupėžemaitukaiarena
Rodyti daugiau žymių