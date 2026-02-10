Deivio Norvilo ir Rafailo Karpio duetas pažėrė naujienų

Tai, anot jų – šmaikštus sveikinimas visoms moterims artėjančios Moters dienos proga, o gyvai atšvęsti duetas kviečia kovo 8 dieną „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje.
Paklausti, ar šis kūrinys atspindi tikruosius jų gyvenimo būdus ir įpročius, atlikėjai nesutaria. Rafailas pasakoja, jog daina „Laisvę vyrams!“ yra visiškai nereali – ji šmaikščiai šaiposi iš amžinojo vyrų burbėjimo ir įsivaizdavimo, kad buities darbai yra kažkas už jų atsakomybės ribų. Atlikėjas sako, kad paprašytas namuose nudirba visus darbus, o daina – tik sarkazmas.
„Daina yra labai reali ir nėra nė vieno melagingo žodžio“, – rimtai atsako Deivis ir papildo, jog dainuoja apie tai, kaip iš tiesų gyvena kiekvieną dieną.
Naująjį kūrinį lydi ir itin šmaikštus vaizdo klipas, kuriame vyro ir moters santykius vaizduoja patys atlikėjai. Deivis pasakoja, jog tai buvo jo idėja, mat per ilgas keliones po Lietuvą iš scenos partnerio išmoko taupumo.
„Kai jau pradėjome mąstyti apie šitą vaizdo klipą, nusprendėme, kad negalime sau leisti samdyti papildomos aktorės ir visaip išlaidauti. Tad pasakiau jam – Rafailai, būsi moteris. Mano giliai nuostabai, jis iškart sutiko, nors prisipažinsiu – tikėjausi, kad bent truputį pasilaužys. Taip Rafailas virto nuostabia, žavia barzdota moterim ir puikiai atliko savo vaidmenį, o man teko laimė vaidinti jo sugyventinį“, – juokiasi atlikėjas.
Pats vaizdo klipas buvo nufilmuotas išskirtinėse Pilaitės vėjo malūno-muziejaus erdvėse.
„Tikrai didelį įspūdį paliko filmavimo aikštelė – niekada neįsivaizdavau, kad tokią nuostabią vietą turime Vilniaus miesto ribose. Mus labai šiltai priėmė ir turėjome galimybę susipažinti su įvairiomis muziejuje saugomomis etnografinėmis detalėmis“, – įspūdžiais dalinasi Rafailas.
Duetas tikina, jog nors filmavimo diena buvo išties įsimintina, netrūko ir iššūkių, net išlipimo iš komforto zonos.
„Gal labiausiai įsiminė tai, kad su Rafailu pusplikiai filmavomės šaltoje pirtyje. Buvo itin atšiauri diena, ir, nors mumis labai rūpinosi, sušalome gana rimtai. Taip pat su komanda suvalgėme gal 10 kg lašinių ir nežinia kiek naminės duotos, o filmuodami gerokai pasiilginome sau gyvenimą su vitaminu C“, – šypsosi Deivis.
Rafailas pripažįsta, kad filmavimo dieną turėjo nemažai naujų patirčių – minkyti tešlą jam paskutinį kartą teko gal tik vaikystėje, girnų sukęs nebuvo niekada. Deivis pripažįsta, jog kibire žvejojo tik būdamas mažas, tiesa, tuomet nekibo lygiai taip pat, kaip ir šį kartą.
Dovanodami savo naująjį kūrinį „Laisvę vyrams!“ dainininkai visoms moterims linki suprasti ir palaikyti vyrus, mat jiems šiame gyvenime tikrai nėra lengva.
„Jeigu rimtai, be jūsų būtume niekas. Ačiū, kad esate – už jūsų mes kaip už mūro.“
Artimiausi dueto „2 METRAI“ pasirodymai įvyks kovo 8 d. Vilniaus „Compensa“ koncertų salėje, kovo 15 d. Kauno VDU didžiojoje salėje, kovo 29 d. – Šiauliuose, koncertų salėje „Saulė“, o finalinis koncertas – birželio 19 d. Palangos koncertų salėje. Bilietus rasite 2metrai.lt