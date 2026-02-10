Kilus ne vienam skandalui dėl Izraelio dalyvavimo „Eurovozijoje“ – netikėtas jų žingsnis: paaiškėjo, kas vyks į Vieną

Kasmet rengiamas Izraelio talentų šou „Hakohav Haba“ (liet. „Kylanti žvaigždė“) išrinko naują čempioną.
Naujausio sezono nugalėtoju tapo Noamas Bettanas, kuriam pergalė atvėrė duris į 70-ąjį „Eurovizijos“ dainų konkursą, vyksiantį Vienoje.
Lemiamame etape savo balsus atidavė tiek profesionalių teisėjų komisija, tiek žiūrovai, stebėję laidą namuose. Susumavus rezultatus, N. Bettanas užtikrinta balsų persvara iškovojo pergalę.
27-erių atlikėjas gimė Prancūzijos šaknų turinčioje šeimoje, o užaugo Ra’ananoje, Izraelyje. Dainininkas ir dainų autorius laisvai kalba prancūzų kalba, o savo muzikinį kelią pradėjo prieš aštuonerius metus.
Per šį laiką Noamas spėjo išleisti debiutinį albumą, pasirodžiusį 2023 metais, taip pat keletą itin sėkmingų singlų, kurie pasiekė Izraelio radijo topų viršūnes ir surinko milijonus perklausų muzikos transliavimo platformose.
Aktyviai koncertuodamas visoje šalyje kartu su savo grupe, N. Bettanas sukaupė solidžią sceninę patirtį ir įsitvirtino kaip stiprus gyvų pasirodymų atlikėjas. Gegužę jis sieks šią patirtį pademonstruoti ir didžiausioje Europos muzikos scenoje – „Eurovizijoje“.
„Pažadu artėjančioje „Eurovizijoje“ Vienoje atiduoti viską, ką turiu. Ši kelionė man buvo tikra gyvenimo mokykla, ir neabejoju – į kitą etapą Vienoje žengiu kur kas labiau pasiruošęs“, – kalbėjo N. Bettanas pridėjęs, kad yra pasiryžęs atstovauti savo šalį.
Izraelio dalyvavimas šių metų „Eurovizijos“ dainų konkurse buvo toli gražu ne savaime suprantamas. Vis garsiau skambant raginimams pašalinti šalį iš konkurso dėl karo su „Hamas“ Gazos Ruože, kilo reali grėsmė, kad Izraelis apskritai nebus įleistas į renginį.
Vis dėlto gruodį Europos transliuotojų sąjungos (EBU) nariai triuškinama balsų dauguma nusprendė Izraelio iš konkurso nešalinti. Šis sprendimas sukėlė dalies šalių nepasitenkinimą – Airija, Islandija, Nyderlandai, Ispanija ir Slovėnija paskelbė boikotuojančios šių metų konkursą, taip išreikšdamos protestą.
Tikimasi, kad Izraelio atstovas Vienoje susidurs su protestais, grasinimais, nušvilpimu ir Palestinos vėliavomis – panašiai kaip Eden Golan Malmėje 2024 metais ir Yuvalis Raphaelis Bazelyje pernai.
Penktadienį Izraelio visuomeninis transliuotojas „Kan“ pranešė, kad jau išrinko dainą, kurią N. Bettanas atliks šių metų „Eurovizijoje“. Kūrinys visuomenei bus pristatytas kitą mėnesį.
Izraelis „Eurovizijos“ dainų konkurse dalyvauja nuo 1973 metų ir per tą laiką keturis kartus tapo nugalėtoju: 1978 metais su Izhar Cohen daina „A-ba-ni-bi“, 1979-aisiais su Gali Atari „Hallelujah“, 1998 metais, kai triumfavo Dana International su „Diva“, ir 2018 metais, kai pergalę iškovojo Netta Barzilai su daina „Toy“, leidusia Izraeliui 2019-aisiais surengti konkursą Tel Avive.
