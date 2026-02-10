Ugniagesys Rimvydas iš Kupiškio nepaliauja stebinti: po sudėtingų iškvietimų – romantiška premjera

Jau niekas nenustemba jį pamatęs gesinant gaisrą, o po kelių valandų – stovint prie mikrofono ir dalijant gerą nuotaiką bei skambias dainas susirinkusiems šventės dalyviams.
Tai – Rimvydo kasdienybė, prie kurios kiekvieną kartą reikia pratintis iš naujo, rašoma pranešome žiniasklaidai.
„Kai gaisro metu žūsta žmonės... Atrodo, padarytum viską, kad gaisrai aplenktų mūsų namus, tačiau realybė, deja, kur kas sudėtingesnė. Bet gyvenimas tęsiasi“, – nusišypso Rimvydas ir atskleidžia, kuo gyvena pastaruoju metu.
„Muzika – geriausia terapija po degančios kasdienybės“, – įsitikinęs jis. „Štai ką tik įrašiau savo naujausią dainą „Akimirka“. Nors pavadinimas daugialypis: ypatinga, svarbi akimirka gali nutikti bet kada ir bet kur, ir bet kuriam iš mūsų, tačiau šį kartą kalbėsiu apie meilę“, – šypsosi Rimvydas.
Žinomas ugniagesys ne kartą yra užsiminęs, kad jam prie širdies 90-ųjų disko stilius, kuriam ištikimybę jis demonstravo net keliose savo dainose, tačiau šį kartą nustebsite išgirdę visai kitokį skambesį: galime drąsiai sakyti, kad tokio romantiško ugniagesio gelbėtojo jūs dar nesate girdėję.
Žodžius dainai šį kartą parašė pats Rimvydas, o muziką atlikėjas sukūrė kartu su kompozitoriumi Eligijumi Žilinsku. Paklaustas, ar daina nėra skirta Šv. Valentino dienai, Rimvydas atsako:
„Įdomu, ar Lietuvoje vyktų santuokos ir gimtų vaikai, jei vyrai mylimoms moterims dėmesį rodytų tik vieną dieną per metus? Mylimam žmogui skirti šiltus jausmus, dovanoti gėles ir sakyti gražius žodžius galima ir net reikia kiekvieną dieną.
Apskritai būti jautriu ir mylinčiu nėra jokia gėda ar silpnumo parodymas. Mano galva, mylintis vyras apdovanotas ir atjauta, ir stiprybe“.
Vaizdo klipą, kaip ir ankstesnius atlikėjo klipus, režisavo videografas Mindaugas Degutis, o veiksmas vyko svetingoje „Pakalnės“ sodyboje, kurioje koncertuojantį dažnai galima pamatyti ir patį Rimvydą.