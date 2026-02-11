Džordana Butkutė atskleidžia savo didžiojo koncerto Vilniaus arenoje viešnią

„Sakoma, su kuo sutiksi Naujuosius metus, su tuo ir liksi. Pasirodo, tai ne šiaip posakis, – šypsodamasi kalba Džordana. – Gruodžio 31-ąją mudvi kartu praleidome Šiaulių arenoje, o vasario 14-ąją drauge švęsime Vilniuje. Man patinka Adrinos darbo, aprangos ir bendravimo stilius. Tai – labai šiltas, geras žmogutis, kuris, reikalui esant, ir pakovos už save. Adrina tikrai primena mane pačią ankstyvoje jaunystėje. Gal todėl jai pavyko sukurti tokią vykusią mano parodiją televizijos projekte „Muzikinė kaukė“, kai ten dalyvavo. Atrodo, kad esame pažįstamos vidumi. Todėl susitikusios net nežiūrime į laikrodžius – galime kalbėtis iki išnaktų.“
Adrina taip pat yra sakiusi, kad su Džordana jos turi daug panašumų ir neišsemiamų bendrų temų: „Man ji kaip scenos mama, kuri saugo, labai daug pataria, pasirūpina.“
Adrina pasirodys Dž. Butkutės koncertui įpusėjus ir atliks kelias populiariausias savo dainas. Pati Džordana irgi neketina taupyti hitų: skambės publikos mylimiausi kūriniai, tokie kaip „Man patinka“, „Vienas namuose“, „Išeinu“, „Nemylėjau tavęs“, „Viską pamiršau“, „Liūdna šventė“, „Dėl tavęs“, „Džordža“ ir daugelis kitų.
„Kai pradėjome dėlioti šio koncerto programą, sakiau, kad kortos krenta beveik ironiškai: bus šv. Valentino diena, kai visas pasaulis pučia širdelių balionus, bučiuojasi ir švenčia meilę, o mano pusė dainų – apie išsiskyrimą! – juokiasi Džordana. – Bet aš tikrai jas atliksiu su meile ir tikiuosi, kad mainais to paties sulauksiu iš savo klausytojų, su kuriais mes jau seniai vieni kitiems prisiekę amžinąją ištikimybę.“
Dainininkė pamena, kaip per pirmąjį šios serijos koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje viena moteris salėje kėlė virš galvos plakatą, kuriuo šmaikščiai skelbė, kad švenčia 50-metį. „Jų kompanija visą koncertą taip linksmai šoko, kad tai tikrai nebuvo „Liūdna šventė“, priešingai – per tą dainą joms buvo ypač smagu“, – pasakoja Dž. Butkutė.
Ji teigia, kad tokią dieną tinka švęsti nebūtinai su savo išrinktaisiais: „Jei šalia – mylimiausi draugai – viskas veikia lygiai taip pat.“
