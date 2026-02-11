Monika Liu vasarą pirmą kartą koncertuos Kauno Dainų slėnyje

Nuo subtilios romantikos iki širdgėlos – Monikos Liu muzika gyva, atvira ir atpažįstama kiekvienam. Charizma, nuoširdumas ir išskirtinis humoro jausmas leidžia jai užmegzti ypatingą ryšį su publika, o kiekviena daina koncerte tampa asmeniška istorija. Skambės visų pamėgti hitai – „Sentimentai“, „Šampanas (bul bul bul)“, „Kodėl Tu Čia?“, „Vaikinai Trumpais Šortais“ bei kitos dainos, kurios kviečia šokti, švęsti gyvenimą ir patirti Monikos balso didybę gyvai.
Atlikėja kviečia į šiltą, jausmingą ir gyvos muzikos kupiną muzikinį susitikimą, kuriame Monikos nuginkluojantis balsas, istorijos ir vasaros nuotaika susilies su žaliuojančia Kauno gamta. Klausytojų laukia tikras, gyvas skambesys, užburianti Monikos energija, gyvų instrumentų magija ir nesuvaidintos emocijos.
Kaip pasakoja koncerto organizatoriai, Kauno Dainų slėnis šiam koncertui pasirinktas neatsitiktinai: „Tai viena unikaliausių koncertinių erdvių Lietuvoje, kur muzika natūraliai susilieja su gamta ir miesto istorija.
Monikos Liu kūryba yra gyva, jautri ir tikra, todėl ši vieta jai tinka idealiai. Po įspūdingo praėjusių metų Monikos Liu koncerto Vilniaus Kalnų parke buvo aišku – atėjo metas ypatingą vakarą padovanoti ir Kaunui“.
Bilietai prekyboje jau nuo šio penktadienio 10:00 valandos.