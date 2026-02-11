Shakira surengs nemokamą koncertą garsiojoje Kopakabanoje

Pernai 2,5 mln. žmonių Kokabanoje stebėjo Lady Gaga pasirodymą. Amerikiečių popžvaigždė čia pasiekė daugiausiai lankytojų, pabuvojusių viename koncerte, rekordą. 2024-aisiais pasiklausyti Madonnos susirinko apie 1,6 mln. gerbėjų.
Shakira šiuo metu su savo naujuoju albumu „Las Mujeres Ya No Lloran“ („Moterys nebeverkia“) keliauja po pasaulį. Ateinančiomis dienomis numatyti pasirodymai Salvadore ir Meksikoje. Kovą planuojami keli koncertai Artimuosiuose Rytuose ir Persijos įlankos regione.
Jau dabar Shakira su „Las Mujeres Ya No Lloran“ pasiekė daugiausiai pajamų atnešusio ispanakalbio atlikėjo turnė rekordą.