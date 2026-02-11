ŽmonėsMuzika

Shakira surengs nemokamą koncertą garsiojoje Kopakabanoje

2026 m. vasario 11 d. 21:02
Kolumbijos atlikėja Shakira gegužę surengs nemokamą koncertą legendiniame Kopakabanos paplūdimyje Rio de Žaneire. Ji gegužės 2 d. koncertuos renginyje „Todo Mundo no Rio“ („Visas pasaulis Rio“), pranešė meras Eduardo Paesas. Šia koncertų serija miesto valdžia jau kelerius metus į Rio de Žaneirą kviečia tarptautines žvaigždes.

Pernai 2,5 mln. žmonių Kokabanoje stebėjo Lady Gaga pasirodymą. Amerikiečių popžvaigždė čia pasiekė daugiausiai lankytojų, pabuvojusių viename koncerte, rekordą. 2024-aisiais pasiklausyti Madonnos susirinko apie 1,6 mln. gerbėjų.
Shakira šiuo metu su savo naujuoju albumu „Las Mujeres Ya No Lloran“ („Moterys nebeverkia“) keliauja po pasaulį. Ateinančiomis dienomis numatyti pasirodymai Salvadore ir Meksikoje. Kovą planuojami keli koncertai Artimuosiuose Rytuose ir Persijos įlankos regione.
Jau dabar Shakira su „Las Mujeres Ya No Lloran“ pasiekė daugiausiai pajamų atnešusio ispanakalbio atlikėjo turnė rekordą.
BrazilijaKoncertasShakira

