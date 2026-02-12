Asmik Grigorian praneša žinią, kuri privers iš spintos išsitraukti puošniausią suknelę

„Vos paskelbus apie gruodžio 26 d. koncertą, nemažai žmonių suskubo pirkti bilietus. Galima pamanyti, kad Kalėdos dar labai negreitai ir tikrai yra laiko, bet tokio lygio ir svarbos koncertų Palangoje labai retai būna. Asmik Grigorian ir „A Diva is Born“, galima sakyti – tikras deimantas. Natūralu, kad žmonės nori užsitikrinti galimybę sudalyvauti labai iš anksto“, – sako Palangos koncertų salės direktorė Aida Aleksandrovienė.
„Palangos auditorija per pastaruosius penkerius-septynerius metus labai smarkiai pasikeitė. Išgirstame vis garsesnių pageidavimų surengti renginių, dėl kurių būtų galima išsitraukti puošniausią suknelę ir brangiausius papuošalus. 2026-ųjų Kalėdos, Asmik Grigorian ir jos nuostabios koncertinės programos „A Diva is Born“ dėka, Palangoje primins žiemos šventes Austrijos sostinėje Vienoje, kai apsilankymus į kalėdinius pasaulinio garso operos solistų pasirodymus žmonės planuoja metus į priekį“, – sako A. Aleksandrovienė.
Kalėdas Palangoje Asmik Grigorian gerbėjai gali pradėti planuoti, o vilniečiai į vienintelį programos „A Diva is Born“ parodymą kovo 3 d. sostinės „Compensa“ koncertų salėje jau šluoja paskutinius bilietus.
„Kažkada pati sau pasižadėjau: pasieksiu operoje tiek, kad niekas manimi neabejotų, o jau tada dainuosiu, ką norėsiu“, – sako Asmik Grigorian.
Pirmoji pažado sau dalis išsipildė su kaupu. Keisčiausia, kad tuo pačiu išsipildė ir antroji: Asmik suprato, kad būtent opera ir yra tai, ką ji nori dainuoti. Supratusi, nutarė apie visą kelią ir vidinį konfliktą papasakoti žiūrovui. Taip gimė „A Diva is Born“ – pasirodymas, kokio neišdrįso sukurti nė viena operos solistė.
„Daugeliui šis šou (vadinkime tai šou, nes tai nėra vien tik koncertas) atsako į klausimą: kas gi yra tikroji Asmik Grigorian, iš ko susideda tai, ką mes matome operos scenoje, gala koncertuose. Tik šiame koncerte žiūrovas gali pamatyti ir klasikini jos pradą, ir jos laukiniškumą, vokalinę laisvę, atliekant populiariąją muziką. Tai – didžiausios amplitudės, ryškiausių kontrastų ir aukščiausio profesionalumo pasirodymas, kokį tik galima įsivaizduoti“, – sako „A Diva is Born“ režisierė Dalia Ibelhauptaitė.
Akompanuojant britų pianistui Hyung-ki Joo, žiūrovai turės itin retą progą scenoje išvysti skausmingą bei kiek ironišką pasaulinio garso operos divos gimimo istoriją.
„A Diva is Born“ – unikali patirtis ir neįtikėtina galimybė prisiliesti prie jautrios, aštrios ir dažnai sau negailestingos Asmik sielos.
Koncertas, kurį kritikai iš pradžių vadino neįmanomu, o vėliau, atgavę žadą, apipylė komplimentais.
Štai tik keli jų po pasirodymų Zalcburge ir Vienoje: Asmik Grigorian – vienintelė galinti dainuoti Carmen ir Lady Gaga viename koncerte; Asmik Grigorian – nenuspėjama ir labiausiai žavinti operos solistė; „A Diva is Born“ – stebinantis šou. Asmik Grigorian nenustoja kurti naujų pasaulinių operos standartų; Asmik Grigorian yra diva geriausia šio žodžio prasme: žėrinčiomis akimis, begalinio talento, turinti drąsos būti aistringa ir be proto nuoširdi“.
Koncerte nuskamba Giacomo Puccini „O mio babbino caro“, Georges Bizet „Habanera“... Klasika, kurią visuomet rasi „Dvidešimties gražiausių pasaulio arijų“ rinkinyje. Ir Asmik Grigorian atlikime norisi to klausytis amžinai. Tačiau čia – ir Lady Gaga „Shallow“, ir Sting „Moon over Bourbon Street“... Tai, ko mažiausiai lauki iš pasaulinio garso operos solistės pasirodymo.
Prie „A Diva is Born“ pasakojimo savo talentu prisideda: virtuoziškas pianistas Hyung-ki Joo, taikliai ir vizualiai šou detales į vieną paveikslą sudėliojusi režisierė Dalia Ibelhauptaitė, garso režisierius Philipp Treiber, šviesų dailininkas Andrius Stasiulis, videografas, animacijos dailininkas Linartas Urniežis, dizaineris Aurimas Kadzevičius ir prodiuserinė kompanija „Promostar“.
Asmik Grigorian „A Diva is Born“: kovo 3 d. Vilnius, koncertų salė „Compensa“; gruodžio 26 d. – Palangos koncertų salė.