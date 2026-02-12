Iš Liepos Norkevičienės – džiugi naujiena

Kartu su daina klausytojus pasiekia ir stipriai įtraukiantis vaizdo klipas – pasakojimas apie bandymą sukurti „tobulą moterį“ ir tą akimirką, kai projektas tampa žmogumi.
„Visą save“ – emocingas kūrinys apie meilę, ribas santykyje ir akimirką, kai tenka rinktis tarp meilės ir savęs. „Ši daina gimė iš labai asmeninės patirties – kai myli taip stipriai, kad tarsi paskęsti tame jausme ir pradedi gyventi pagal kito žmogaus lūkesčius. Ir apie momentą, kai sustoji ir paklausi savęs – ar tai dar esu aš, ar tik kažkieno sukurta versija“, – dalijasi Liepa.
Klipas – apie konstruojamą idealą ir pasirinkimą būti savimi Vaizdo klipo režisierius Nerijus Širvys dainos istoriją pavertė vizualine metafora. Klipo centre – kūrėjas, bandantis susikurti idealią moterį. Tačiau ši istorija netrunka tapti pasakojimu apie pasirinkimą nebūti kažkieno sukonstruota versija. „Frankenšteinas šiame klipe – ne siaubo personažas, o kūrėjas, kuris tiki galintis suformuoti tobulybę.
Tačiau moterys nenori būti kieno nors kūriniai. Jos siekia teisės pačios pasirinkti, kas jos yra. Ši istorija – apie momentą, kai sukonstruotas „projektas“ tampa savarankišku žmogumi“, – pasakoja režisierius N. Širvys. Laboratorija, manekenų menė ir šokio erdvė tampa scena istorijai apie konstruojamą idealą ir momentą, kai moteris pasirenka būti savimi.
Naujo etapo pradžia „Visą save“ – antrasis singlas iš netrukus pasirodysiančio Liepos albumo „Pradžia“. Tai pirmasis atlikėjos darbas, kuriame ji aktyviai dalyvauja kūrybos procese – nuo melodijų iki tekstų.
„Šis albumas man – drąsus žingsnis. Pirmą kartą leidžiu sau kurti iš vidaus, nebijoti būti pažeidžiama ir kartu stipri. Noriu, kad žmonės klausydami jaustų tą drąsą, energiją, tikėjimą, galbūt išdrįstų paleisti visa, kas nebereikalinga ir išgirstų tikrą save“, – dalijasi Liepa.
Albumas „Pradžia“ klausytojus pasieks vasario pabaigoje. Liepa planuoja ypatingą albumo pristatymo koncertą vasario 24– ąją, kuriame naujos dainos pirmą kartą nuskambės gyvai.
Liepa NorkevičienėDainaMuzika
