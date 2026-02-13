Naujas Igorio Jarmolenkos klipas kaitina aistras: nusifilmavo Daina Bilevičiūtė

Nors per savo karjerą I. Jarmolenka yra sudainavęs ne vieną intriguojantį hitą, jis prisipažino siekiąs ne šokiruoti, o perduoti žinutę. Tam atlikėjas pasirenka tokio stiliaus muziką, kuri būtų suprantama ir jaunimui.
„Noriu pasiekti įvairius žmones, todėl stengiuosi kalbėti jiems suprantama kalba“, – sako I. Jarmolenka.
Šįkart jo dėmesyje – moterims taikomi grožio stereotipai. Dainai „Noriu“, kuriai taip pat prognozuojama sėkmė gerbėjų tarpe, žodžius ir muziką parašė pats I. Jarmolenka. Kūrinys, pasak jo, kalba apie norą gyventi intensyviai, nebijoti jausmų ir neapsimetinėti.
„Nėra negražių ar netobulų moterų. Jūs visos nuostabios ir visos geidžiamos bei patrauklios. Užtenka neteisingų stereotipų. Aš tik už natūralumą ir Dievo sukurtą grožį. Pasaulinio garso prekės ženklai jau senai suprato, kad kiekviena moteris yra individualybė ir unikali.
Griaukime stereotipus ir iš visos širdies mylėkime moteris, nes būtent jos yra mūsų gyvenimo prasmė ir džiaugsmas“, – sako atlikėjas, drąsiai į savo vaizdo klipo filmavimus kviečiantis Rubenso formų šokėjas.
Kadangi dainoje, pasak I. Jarmolenkos, yra kalbama apie meilę ir aistrą, jos debiutui parinktos Šv. Valentino dienos išvakarės. Ne viename daug dėmesio sulaukusiame projekte sudalyvavusi D. Bilevičiūtė patikina – ji dainininko pasirinktai temai ideliai tiko.
„Meilės diena man siejasi su muzika, menu, kūryba. Ją dažniausiai praleidžiu scenoje“, – pasakoja vaizdo klipo „Noriu“ herojė.
Kalbėdama apie artėjančią vasario 14-ąją, Daina atvira – ši data jos gerbėjams dažnai tampa proga nustebinti.
„Dar prieš Valentino dieną visada sulaukiu pikantiškų dovanų. Matyt, žmonės mane taip mato – kaip moterį, kuri nebijo seksualumo“, – atvirauja ji.
Šiemet tarp gautų staigmenų – seksualių raudonų apatinių komplektas ir aksesuaras su užrašu „Slapta meilė“.
„Tokios dovanos labiau prajuokina nei nustebina, bet kartu primena, kad flirtas ir žaismingumas neturi amžiaus“, – priduria žinoma moteris.
Vaizdo klipo herojė pabrėžia, kad darbas su I. Jarmolenka buvo lengvas ir kūrybiškas.
„Igoris labai aiškiai jaučia nuotaiką, jis žino, ko nori, bet kartu palieka erdvės improvizacijai. Man tai labai svarbu“, – sako D. Bilevičiūtė.
Vokalo pedagogė, kūrėja ir verslininkė D. Bilevičiūtė neabejoja – Šv. Valentino dieną, kaip visada, ji sulauks daug gėlių ir sveikinimų iš nepažįstamų vyrų.
„Žinote, Lietuvoje priimta kritikuoti Rubenso formų moteris, bet iš tikrųjų dauguma vyrų gyvenime renkasi ne modelinio tipo gražuoles, o tikras dailiosios lyties atstoves. Šiuolaikiniame pasaulyje daug dirbtinumo ir labai mažai natūralumo. Susidarė neteisingas stereotipas, kad mergina turi būti 90–60–90 proporcijų.
Vyrai viešai dažnai pasisako, kad toks moters etalonas, tačiau slapčia svajoja apie tikrą savo ponią. Todėl visoms merginoms drąsiai sakau – negalvokite apie tuos kilogramus, būkite tikros ir natūralios“, – įsitikinus garsi Lietuvos visuomenės atstovė.