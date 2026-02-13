Nombeko Augustė pristato singlą „Ašarom Laša“

„Tai daina apie svajonių neišsipildymą ir jausmą, kai nesijauti savam kailyje – norėjai vieno, o turi kažką, kas neatspindi tavo vizijos“, – apie kūrinio idėją pasakoja Nombeko.
Pasak atlikėjos, ši būsena nėra amžina, tačiau ji neišvengiamai paliečia: „Aš tikiu, kad tai praeina, net jei tuo metu atrodo labai tikra ir skaudi.“
Kūrinį lydi ir specialiai jam sukurtas vizualas, kuriame sąmoningai kuriamas kontrastas tarp vaizdo ir teksto.
„Fotosesijoje naudota suknelė, estetika ir įvaizdis simbolizuoja turėtus ar vis dar gyvus lūkesčius, tuo tarpu dainos žodžiai atspindi tikrovę – kartais skaudžią, bet tikrą“, – teigia atlikėja.
Šis priešpriešos principas dar labiau sustiprina emocinę dainos žinutę ir leidžia klausytojui ją patirti ne tik per garsą, bet ir per vaizdą.
Pavadinimas „Ašarom Laša“ subtiliai nurodo į vidinį, kartais net nebylų liūdesį. Visgi pačios ašaros, pasak Nombeko, neturi vienos reikšmės.
„Ašaros iš esmės yra susikaupusios emocijos, nebūtinai palaipsniui – kartais tai būna stiprus momentinis išgyvenimas“, – sako ji.
Atlikėja pabrėžia, kad jai nėra svarbu, kaip ašaras interpretuoja kiti: „Ar tai silpnumas, ar stiprybė – vis tiek visą gyvenimą akys sausroje negyvena. Aš į tai žiūriu liberaliau ir stengiuosi nelaikyti savyje.“
Kalbėdama apie klausytojus, Nombeko atvirauja, kad didžiausias jos lūkestis – atpažinimas ir bendrystė.
„Jei žmonės mano dainose atranda panašias patirtis į savas, man svarbiausia, kad jie žinotų – kažkas kitas dar tai išgyvena ir kad tai gali kažkada likti praeity“, – sako ji.
Kartu atlikėja viliasi, kad kūrinys netaps liūdesio našta: „Tikiuosi, kad klausytojai šiame kūrinyje atras kažką artimo sau. Man svarbu, kad ši daina nebūtų liūdesio našta, o veikiau priminimas, jog liūdnos akimirkos taip pat yra svarbios. Šiuo laikotarpiu nereikia nei pasiduoti liūdesiui, nei jo nustumti į šalį.“
Pristatydama naują singlą, Nombeko teigia norinti ir toliau aktyviai leisti muziką bei kurti dar artimesnį ryšį su savo auditorija, kalbėdama apie jausmus atvirai ir be dirbtinių filtrų.
„Ašarom Laša“ jau galima išgirsti visose muzikos pasiklausymo platformose, o specialiai šiam kūriniui sukurtą vizualą – pamatyti „YouTube“ platformoje.