Vasarą Lietuvoje koncertuosianti grupė „Gogol Bordello“ išleido naują albumą

Chaoso meistrai grįžo
Chaoso meistrai „Gogol Bordello“ šiandien (vasario 13 d.) gerbėjus nudžiugino išleidę savo devintąjį studijinį albumą „We Mean It, Man!“. Ukrainiečių kilmės grupės lyderio Eugene’o Hützo nuosavos įrašų kompanijos „Casa Gogol Records“ išleistą albumą prodiusavo solidi Nicko Launay (dirbusio su Nicku Cave'u, „Idles“) ir Adamo „Atom“ Greenspano komanda.
Pasak E. Hützo, tai savotiškas „Frankenšteino“ projektas, sujungęs jų aistrą punk, hardcore ir net techno muzikai.
Albume yra 12 dainų, iš kurių melomanai jau spėjo pamėgti singlais išleistas „We Mean It, Man!“, „Hater Liquidator“ ir „Ignition“. Be to, čia galima rasti kartu su legendinės britų grupės „New Order“ lyderiu Bernardu Sumneriu įrašytą kūrinį „Solidarity“.
Pasaulinis turas ir koncertas Lietuvoje
Naują albumą išleidę „Gogol Bordello“ artimiausiu metu visą dėmesį skirs JAV, kur vasario 19 d. pradės koncertines gastroles. Pasibaigus turui po Šiaurės Ameriką, grupė vasarą su koncertais persikels į Europą. Pasaulinių gastrolių metu muzikantai aplankys Didžiąją Britaniją, Latviją, Estiją ir kitas šalis.
Lietuvoje „Gogol Bordello“ koncertuos liepos 30 d. Vilniuje, „Vasaros terasoje“. Organizatoriai žada, kad tai bus trankiausias vasaros koncertas sostinėje.
Pirmą sykį „Gogol Bordello“ Lietuvoje lankėsi dar 2009 m., festivalyje „Be2gether“ ir nuo tada beveik kiekvienam ture sugrįžta su koncertais. Pastarąjį kartą grupė Lietuvoje lankėsi 2022 m.