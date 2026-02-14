Į Vilnių atvyksta italų gitaros fenomenas Lucas Stricagnolis

Į Vilnių jis atvyksta pristatyti savo naujojo Europos turo „High Voltage“, atskleidžiančio, kaip toli gali būti išplėstos akustinės gitaros galimybės.
Internete Stricagnolio vaizdo įrašai peržiūrėti daugiau nei 200 mln. kartų, tačiau gyvi pasirodymai dar stipriau leidžia pajusti jo techninį meistriškumą ir originalumą.
Atlikėjo kūrybinis kelias prasidėjo Italijoje, Varezėje, nuo klasikinės gitaros studijų, o šiandien jis koncertuoja didžiosiose pasaulio scenose, garsėdamas tuo, kad sugeba priversti akustinę gitarą skambėti tarsi visas instrumentų ansamblis.
Lucas žinomas kaip inovatorius, kuriantis ir naudojantis netradicinius instrumentus, tarp jų – „Reversed Triple Neck Guitar“ ir „Reversed Slide Neck“. Jie leidžia vienam muzikantui generuoti daugiasluoksnį, orkestrinį garsyną.
Jo koncertuose susipina kelių gitarų technika, perkusiniai akcentai, netikėti garso praplėtimo sprendimai ir savitas humoro pojūtis. Kritikai Stricagnoli vadina vienu ryškiausių šiuolaikinių akustinės gitaros atlikėjų.
Vilniuje skambėsianti programa „High Voltage“ apjungs žinomų roko kūrinių interpretacijas, autorines kompozicijas ir kino muzikos temas. Tai koncertas, kuriame akustinė gitara tampa visaverčiu muzikinės dramaturgijos instrumentu – nuo subtilių detalių iki intensyvaus, roko energijos kupino skambesio.