Po skandalo dėl balsavimo taisyklių pažeidimo „Eurovizijos“ atrankos metu – LRT reakcija

Vasario 14 d. dėl galimybės patekti į finalą varžėsi aštuoni dalyviai.
Tarp jų – Patricija Luščynska, Selene Ice, Lion Ceccah, Freya Alley, Emi Acidic, grupė „More“, Nøra Blu ir grupė „SHWR“.
Atrankos pabaigoje skaičiuojant balsus įvyko netikslumų. Dėl to buvo paskelbta reklaminė pertrauka.
Naujienų portalui Lrytas LRT pateikė komentarą, kas nutiko.
„Kiekvieną EUROVIZIJA.LT balsavimą stebi tarptautinė audito kompanija „Grand Thornton Baltic“ – pastebėjus balsavimo nereguliarumus, balsai dar kartą perskaičiuojami, o nesąžiningai gauti balsai, jei tokių yra, eliminuojami.
Vasario 14-osios vakarą pakartotinis balsų skaičiavimas užtruko kiek ilgiau, tačiau užtikrino, jog finaliniuose rezultatuose nesąžiningo balsavimo požymių turintys balsai būtų eliminuoti“, – komentavo LRT viešųjų ryšių skyriaus vadovė Augustė Mikulėnaitė.
Primename, kad paskelbus balus paaiškėjo, kad į didįjį finalą, kuris vyks vasario 27 d. vyks Lion Ceccah ir grupė „SHWR“.