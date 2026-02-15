ŽmonėsMuzika

Po skandalo dėl balsavimo taisyklių pažeidimo „Eurovizijos“ atrankos metu – LRT reakcija

2026 m. vasario 15 d. 14:07
Lrytas.lt
Paaiškėjus, kad šeštadienį vykusioje nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje buvo pažeistos balsavimo taisyklės, į tai sureagavo LRT.
Daugiau nuotraukų (30)
Vasario 14 d. dėl galimybės patekti į finalą varžėsi aštuoni dalyviai.
Tarp jų – Patricija Luščynska, Selene Ice, Lion Ceccah, Freya Alley, Emi Acidic, grupė „More“, Nøra Blu ir grupė „SHWR“.
Atrankos pabaigoje skaičiuojant balsus įvyko netikslumų. Dėl to buvo paskelbta reklaminė pertrauka.
Naujienų portalui Lrytas LRT pateikė komentarą, kas nutiko.
„Kiekvieną EUROVIZIJA.LT balsavimą stebi tarptautinė audito kompanija „Grand Thornton Baltic“ – pastebėjus balsavimo nereguliarumus, balsai dar kartą perskaičiuojami, o nesąžiningai gauti balsai, jei tokių yra, eliminuojami.
Vasario 14-osios vakarą pakartotinis balsų skaičiavimas užtruko kiek ilgiau, tačiau užtikrino, jog finaliniuose rezultatuose nesąžiningo balsavimo požymių turintys balsai būtų eliminuoti“, – komentavo LRT viešųjų ryšių skyriaus vadovė Augustė Mikulėnaitė.
Primename, kad paskelbus balus paaiškėjo, kad į didįjį finalą, kuris vyks vasario 27 d. vyks Lion Ceccah ir grupė „SHWR“.
EurovizijaLietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT)Eurovizijos nacionalinė atranka
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.