Sausakimšoje „Žalgirio“ arenoje – Vasario 16-ajai skirtas koncertas: į sceną lipo ryškiausios žvaigždės

Sausakimšoje „Žalgirio“ arenoje buvo pagerbti išskirtinius nuopelnus pasiekę ir miesto vardą bei visą Lietuvą garsinantys asmenys bei organizacijos.
Koncertas su iškilminga apdovanojimų ceremonija „Aš – dalis Tavęs“ pritraukė didelį būrį žmonių.
Savo pasirodymus renginio metu dovanojo ryškiausios šalies žvaigždės. Taip pat buvo išdalyti ir apdovanojimai už nuopelnus.
Tarp jų – Linas Adomaitis, Žemaitukai, Merūnas Vitulskis, Vidas Bareikis, Martynas Kavaliauskas, Marija Ariutunova, Andrius Apšega ir kiti.