ŽmonėsMuzika

Sausakimšoje „Žalgirio“ arenoje – Vasario 16-ajai skirtas koncertas: į sceną lipo ryškiausios žvaigždės

2026 m. vasario 15 d. 21:20
Lrytas.lt
Vasario 15 dieną Kaune, Lietuvai minint Valstybės atkūrimo dienos 108 metų sukaktį, įvyko Vasario 16-ajai skirtas paminėti koncertas.
Daugiau nuotraukų (52)
Sausakimšoje „Žalgirio“ arenoje buvo pagerbti išskirtinius nuopelnus pasiekę ir miesto vardą bei visą Lietuvą garsinantys asmenys bei organizacijos.
Koncertas su iškilminga apdovanojimų ceremonija „Aš – dalis Tavęs“ pritraukė didelį būrį žmonių. 
Savo pasirodymus renginio metu dovanojo ryškiausios šalies žvaigždės. Taip pat buvo išdalyti ir apdovanojimai už nuopelnus. 
Tarp jų – Linas Adomaitis, Žemaitukai, Merūnas Vitulskis, Vidas Bareikis, Martynas Kavaliauskas, Marija Ariutunova, Andrius Apšega ir kiti.
Žalgirio arenaKoncertasVasario 16-oji

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.