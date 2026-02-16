Daugkartiniai „Grammy“ apdovanojimų laureatai „Snarky Puppy“ atvyksta į Lietuvą

Bilietus į „Snarky Puppy“ koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt bus galima įsigyti nuo šio penktadienio (vasario 20 d.) 10:00 val. ryto.
Dviem dienomis anksčiau, nuo trečiadienio, 10:00 val. ryto įsigyti bilietus į renginį galės ir „Live Nation Lietuva“ klubo nariai. Užsiregistruoti į „Live Nation Lietuva“ klubą galima čia: www.livenation.lt
Grupės lyderis ir bosistas Michaelas League’as pabrėžia, kad nuo pat pradžių kolektyvui svarbiausia buvo muzikos skambesys ir turinys. „Snarky Puppy“ kūryboje persipina funk, ritmenbliuzo, roko, klasikinio soulo, moderniojo gospel, fusion ir džiazo elementai.
Vis dėlto, pati grupė vengia būti įsprausta į vieną žanro rėmą – tai nėra tradicinė džiazo kolektyvas. Kaip taikliai pastebėjo Nate’as Chinena iš „The New York Times“, klausytojams vertėtų priimti juos tokius, kokie jie yra, o ne vertinti pagal tai, kuo jie nėra.
Per daugiau nei du dešimtmečius trunkančią karjerą „Snarky Puppy“ nuolat keitėsi ir plėtė savo muzikinį lauką.
„Mūsų skambesys per metus dramatiškai pasikeitė, – teigia M. League’as. – Pradžioje buvome labiau džiaziški, orientuoti į sudėtingas muzikines struktūras. Persikėlę į Dalaso sceną tapome labiau emocingesni ir gilesni. Siekėme aiškiai komunikuoti su klausytoju, tačiau ne supaprastindami muziką.“
2025-ųjų sausį grupė dar kartą suvienijo jėgas su Nyderlanduose veikiančiu orkestru „Metropole Orkest“, garsėjančiu gebėjimu simfoniniu mastu sujungti džiazą, klasikinę ir populiariąją muziką. Projektas buvo įrašytas gyvai per tris vakarus Utrechte (2025 m. sausio 17–19 d.), praėjus dešimtmečiui po pirmojo bendro darbo – orkestrinės siuitos „Sylva“, išleistos 2015 metais ir pelniusios „Grammy“ apdovanojimą už geriausią šiuolaikinės instrumentinės muzikos albumą.
Naujausias bendras darbas – albumas „Somni“, išleistas 2025 m. lapkritį leidybos kompanijos „GroundUP Music“.
Pasak M. League’o, tai ambicingiausias grupės projektas iki šiol: „Tai neabejotinai ambicingiausias mūsų darbas – ir kartu vienas sklandžiausiai įgyvendintų įrašų. Kiekviena komanda – nuo operatorių iki prodiuserių – dirbo su milžinišku atsidavimu ir meile.“
Anot jo, šilčiausia publikos reakcija per visą 22 metų istoriją tik patvirtino, kad grupės muzika ir toliau pasiekia klausytojų širdis.
Kiekvienas „Snarky Puppy“ albumas žymi naują kūrybinę kryptį. „Mūsų taisyklė – nauja muzika negali skambėti taip, kaip skambėjo anksčiau. Ji turi jaustis tarsi judėtų pirmyn“, – sako M. League’as.
Snarky Puppy – NPR Music Tiny Desk Concert:
Kur link „Snarky Puppy“ pasuks toliau? Gerbėjams tai – itin jaudinanti intriga. Viena aišku: rugsėjo 9-ąją „Compensa“ koncertų salėje laukia išskirtinis, energija ir meistriškumu pulsuojantis vakaras su kolektyvu, kuris nuolat perrašo šiuolaikinės instrumentalios muzikos istoriją.
Išskirtinį „Snarky Puppy“ koncertą Vilniuje organizuoja didžiausias renginių leidėjas Baltijos šalyse „Live Nation Lithuania“.