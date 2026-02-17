Andrius Mamontovas pristato dvi kūrybines naujienas

Į vinilą „Geriausios dainos. I dalis“ sudėti 20 ryškiausių A. Mamontovo kūrinių, įrašytų skirtingais solinės kūrybos etapais – nuo juostinių magnetofonų eros iki šiuolaikinių skaitmeninių studijų.
„Kiekvienas laikotarpis turi savo garsą, todėl teko padirbėti, kad visa tai suskambėtų viename formate. Dėl tokios įvairovės kai kurias dainas reikėjo restauruoti ar paredaguoti, kad jos būtų vientisos. Pavyzdžiui, „Saulės miestą“ ar „Tavo svajonę“ pritaikėme ir vinilo, ir radijo formatui. Tai buvo savotiškas galvosūkis“, – sako A. Mamontovas.
„Per trisdešimt metų dainų susikaupė daug, todėl atranka nebuvo paprasta. Anksčiau populiarumą rodydavo topai, dabar tenka žiūrėti į perklausas skirtingose platformose, ir iš to dėliojosi savotiškai miksuotas sąrašas. Bet visos dainos netilpo, todėl atsiras ir antroji dalis“, – priduria dainų autorius.
Plokštelės viršelį sukūrė atlikėjo sūnėnas Augustas – Prancūzijoje gyvenantis jaunosios kartos menininkas ir dizaineris. Viršelyje panaudoti ir fotografo Tomas Kauneckas fotosesijos kadrai. „Smagu matyti, kai jauni žmonės imasi atsakomybės ir nustebina sprendimais, kurių pats nebūčiau sugalvojęs“, – sako atlikėjas.
A. Mamontovą šiame etape lydi ir jauna scenos komanda – grupė, kurioje groja jo sūnus su savo bendraamžiais muzikantais. Būtent ši grupė formuos „TIK HITAI“ koncertų skambesį ir gyvą energiją.
Pasikeitus koncertų organizatoriui, koncertai kovo 20 d. Panevėžio „Kalnapilio“ arenoje, kovo 27 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje ir birželio 5 d. Vilniaus Kalnų parke vyks pagal planą. Toliau jų organizavimu rūpinasi atlikėjo valdoma viešoji įstaiga „Mono Stereo Įrašai“.
Kartu su vinilu Knygų mugėje bus pristatytas ir specialiai arenų turui sukurtas internetinis žaidimas „TIK HITAI“ – 90-ųjų arcade estetika ir humoru paremtas greito tempo žaidimas, įgarsintas paties A. Mamontovo balsu. Jį bus galima išbandyti renginiuose, žaisti internete.
Artimiausios savaitės A.Mamontovui bus intensyvios: jo laukia repeticijos su grupe Berlyne ir koncertai Jungtinėse Amerikos Valstijose, tarp jų – pasirodymas Čikagoje.