BIX būgnininkas Gintautas Gascevičius išleido mistinį romaną „Ka ir Ba“

Scenoje Gascevičius kuria ritmą, o literatūroje – erdvę. „Ka ir Ba“ nėra tradicinis miesto romanas. Čia miestas tampa sluoksniuota struktūra, kurioje kasdienybė gali staiga atsiverti kaip kita, iki tol nepastebėta dimensija. Pažįstamos vietos įgauna slenkstinę prasmę, o įprasti žmonės tampa didesnių, sunkiai apčiuopiamų procesų dalimi.
Romane tyrinėjama riba tarp to, kas laikoma tikrove, ir to, kas lieka už suvokimo lauko. Paralelinė tikrovė čia nėra fantastinis dekoras – ji atsiranda lėtai, beveik nepastebimai, tarsi įtrūkis matyme. Skaitytojas kviečiamas ne tik sekti pasakojimą, bet ir stebėti, kaip ima dvejintis pati realybė.
„Miestas nėra tik geografija. Kartais jis gyvena ir kituose sluoksniuose, kurie atsiveria tik tada, kai pradedi abejoti tuo, ką matai“, – sako G. Gascevičius.
„Ka ir Ba“ – pirmasis G. Gascevičiaus romanas.
Pastaraisiais metais autorius plėtoja kūrybą, jungiančią garsą, tekstą ir filosofinę refleksiją. Albumas „Šriodingerio katė“ tyrinėjo neapibrėžtumą muzikos forma, o „Ka ir Ba“ šią temą perkelia į literatūrą. Abiem atvejais svarbiausia tampa ne atsakymas, o klausimas.
Vilniaus knygų mugėje romanas bus pristatomas kartu su skulptoriaus Gintauto Lukošaičio menine instaliacija – tai vizualus kūrinio pratęsimas, išplečiantis paralelinės tikrovės idėją į fizinę erdvę.
Romanas dedikuojamas rašytojui ir vertėjui Mindaugui Peleckiui. Knygos leidybą remia LATGA. „Ka ir Ba“ artimiausiu metu bus pristatoma susitikimuose su skaitytojais.
Apie autorių
Gintautas Gascevičius – roko grupės BIX būgnininkas, kompozitorius ir tarpdisciplininių projektų autorius. Jis yra išleidęs eksperimentinės muzikos trilogiją „FonoGrafijos“ (2017), „Varava“ (2018) ir „Oneirologija“ (2020), albumą „DDJ“ (kartu su Daliu Naujokaičiu), taip pat knygą „Ginc ir išminties pedalas“ (2023). Romanas „Ka ir Ba“ – naujausias autoriaus kūrinys.