Po nelaimės „Biplan“ koncerte Nidoje – savivaldybės žingsnis: pasakė, ko imsis

Įrašas apie tai, kokių veiksmų ketina imtis savivaldybė, pasirodė socialiniuose tinkluose.
„Po savaitgalį Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ įvykusio incidento, kai koncerto metu nuo salės lubų atsikabino ir nukrito plastikinės LED apšvietimo juostos dalis, Neringos savivaldybė inicijuoja nepriklausomą ekspertų vertinimą.
Pastato rekonstrukcijos procesui Neringos savivaldybė skyrė išskirtinį dėmesį – darbų eiga buvo kasdien stebima, o sprendimai derinami su atsakingais asmenimis.
Tenka apgailestauti, kad šis incidentas gali sumenkinti visuomenės pasitikėjimą atliktais darbais ir įdėtomis pastangomis.
Neringos savivaldybė jau ėmėsi veiksmų inicijuojant nepriklausomų statybos ir inžinerinių sistemų ekspertų pasitelkimą. Jiems bus pavesta įvertinti apšvietimo konstrukcijų tvirtinimo sprendinius, jų įrengimo kokybę. Taip pat bus vertinama bendra salės techninė būklė.
Visos aplinkybės bus įvertintos maksimaliai skaidriai ir atsakingai. Vieši renginiai koncertų salėje bus atnaujinti gavus aiškų patvirtinimą, kad patalpos yra visiškai saugios lankytojams.
Neringos savivaldybė apgailestauja dėl įvykio, reiškia nuoširdų palaikymą nukentėjusiajai mūsų bendruomenės narei ir jos artimiesiems bei dėkoja tarnyboms už operatyvią reakciją“, – rašoma pranešime.
Primename, kad vasario 15-ąją Nidoje įvykęs koncertas buvo surengtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimo proga.
Apie nelaimę dar visai neseniai renovuotoje salėje socialiniuose tinkluose prakalbo ir patys organizatoriai.
Jų teigimu, skambant jau pirmos dainos akordams, atsikabino ir nuo salės lubų ant žiūrovų nukrito plastmasinės apšvietimo juostos.
„Koncertas buvo sustabdytas, iškviesti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai, kurie įvertino situaciją ir, užlipus ant kopėčių, nuėmė likusią apšvietimo juostos dalį.
Pasitarus su į įvykio vietą atvažiavusiais policijos pareigūnais, buvo nuspręsta dėl žmonių saugumo nebetęsti renginio. Vienam nukentėjusiajam suteikta greitoji pagalba. Įvykis užfiksuotas policijoje.
Renginio organizatoriai apgailestauja dėl neįvykusio šventinio koncerto ir pažada, kad grupė „BIPLAN“ tikrai dar sugrįš, prieš tai sutvarkius LED apšvietimą ir užtikrinus salės lankytojų saugumą“, – rašoma centro „Agila“ socialiniame tinkle paskelbtame pranešime.
Po nemalonaus incidento pasisakė ir salėje koncertavusios grupės „Biplan“ nariai.
„Šį vakarą mūsų koncerto „Agilos“ kultūros centre metu Nidoje įvyko nelaimingas incidentas – nuo salės lubų nukrito plastmasinės LED apšvietimo juostos.
Buvo sužeista žiūrovė. Moteriai prireikė ir medikų pagalbos. Atsižvelgdami į galimą riziką žiūrovams ir komandai, priėmėme sprendimą koncerto netęsti.
Saugumas mums yra svarbiausia. Siunčiame nukentėjusiajai žiūrovei pačius nuoširdžiausius linkėjimus ir stiprybę – tikimės, kad sveikimas bus kuo greitesnis.
Renginio metu už pastato infrastruktūrą, techninę būklę ir žiūrovų saugumą yra atsakingos pastatą administruojančios bei jo įrengimą ir neseniai vykdytus rekonstrukcijos darbus prižiūrėjusios pusės.
Mūsų žiniomis, situacija šiuo metu yra tiriama, aiškinamasi, kaip tai galėjo nutikti. Dėkojame visiems, kurie taip greitai sureagavo ir suteikė pagalbą nukentėjusiajai. Taip pat ačiū visiems žiūrovams už parodytą supratingumą šioje situacijoje“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė grupės „Biplan“ nariai.
