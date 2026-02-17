Pristatytas jubiliejinis Vytauto Kernagio „Dainos teatro“ vinilų ir fotoalbumo rinkinys

Pristatymas vyko vasario 16-osios išvakarėse bare „Kernagis“, kur susirinko gausus būrys Vytauto Kernagio kūrybos bičiulių, kolegų ir gerbėjų. Vakaro metu vyko gyva diskusija apie „Dainos teatro“ reikšmę Lietuvos muzikos ir scenos kultūrai, kurioje dalyvavo muzikologas Darius Užkuraitis, Andrius Kulikauskas jaunesnysis ir Vytautas Kernagis jaunesnysis. O scenoje koncertavo ir dviejų maestro dainas atliko Raminta Naujanytė-Bjelle ir Gytis Ambrazevičius.
Šis rinkinys skirtas vienam ryškiausių ir kūrybiškai drąsiausių Vytauto Kernagio sceninės veiklos etapų – „Dainos teatro“ laikotarpiui, kai lietuviškoje estradoje gimė naujas žanras, sujungęs muziką, teatrą ir pasakojimą į vieną sceninę visumą. Rinkinys apima restauruotus garso įrašus, archyvines fotografijas bei vizualinę medžiagą, leidžiančią iš naujo pažinti šį svarbų Lietuvos scenos istorijos puslapį.
„Dainos teatras“ buvo vienas drąsiausių ir inovatyviausių Vytauto Kernagio kūrybinių žingsnių – jis išplėtė dainos ribas ir pavertė ją sceniniu pasakojimu. Tuo metu tai buvo neįprasta: muzikantai retai galvodavo apie šviesas, personažų kostiumus, dekoracijas ar kitą teatrinį rekvizitą estradinėje scenoje.
„Dainos teatras“ visą tai atnešė į tuometinę estradą, aiškiai sujungė dainą bei teatrą į vieną gyvą scenos patirtį ir tapo rimtosios estrados pionieriais. O šis rinkinys „Dainos teatras“ yra viso to įamžinimas – bandymas išsaugoti tą ypatingą kūrybos laikotarpį, scenos dvasią ir dainų istorijas ateities klausytojams“, – pasakojo Vytautas Kernagio fondo vadovė Eglė Kernagytė-Dambrauskė.
Leidinio garso įrašų restauraciją ir masteringą atliko vienas geriausių Lietuvos garso režisierių Artūras Pugačiauskas, su Vytauto Kernagio fondu dirbantis jau 18 metų ir prisidėjęs prie visų fondo leidybinių projektų. Jo ilgametė patirtis ir kruopštus darbas leido autentiškai atkurti originalių įrašų skambesį, išsaugant jų istorinę ir meninę vertę.
Jubiliejinis „Dainos teatro“ rinkinys yra Vytauto Kernagio fondo tęsiamo darbo saugant ir aktualizuojant kūrėjo palikimą dalis. Leidinys skirtas tiek ilgamečiams Vytauto Kernagio kūrybos gerbėjams, tiek naujai klausytojų kartai, atrandančiai lietuviškosios scenos istoriją.