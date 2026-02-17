Rokas Yan surengs koncertus Kauno ir Vilniaus arenose

„Šiuose koncertuose atskleisime naują konceptą, įkvėptą būsimo mano albumo tuo pačiu pavadinimu. Tai, kas tave maitina, gali būti ir tai, kas tave naikina – ši paradoksali idėja tapo pagrindiniu impulsu kuriant „Alkį“. Manau, daugelis pažįsta jausmą mylėti tai, kas skaudina, arba puoselėti ambicijas, kurios galiausiai pradeda „ryti“ tave patį“, – apie būsimą albumą ir didžiausius karjeros koncertus pasakoja kūrėjas.
Praėjusių metų pabaigoje Rokas Yan jau „pasimatavo“ šalies arenas – surengė pasirodymus Vilniaus ir Šiaulių arenose, palikusius stiprų įspūdį klausytojams. Konceptualius, iki smulkmenų apgalvotus šou kuriantis dainininkas neslepia, kad kiekvieną koncertą siekia paversti ypatinga švente, iš kurios žiūrovai išsineštų emociją.
„Esu be galo dėkingas savo klausytojams – vos per ketverius metus nuo pirmojo solinio koncerto galėjau užaugti iki kvietimo į didžiausias šalies arenas. Todėl man svarbu, kad tai būtų daugiau nei koncertai. Kuriame konceptualų, ambicingą, teatrališką ir modernų šou. Kaip niekada pasitikiu savo komanda – sukaupėme pakankamai patirties, kad šie du vakarai taptų išties nepamirštami. Emocijų šiandien labai daug, ir jas priimu kaip stipriausią varomąją jėgą“, – sako Rokas Yan.
Šiuo metu atlikėjas baigia kurti jau trečią pilno metro albumą, kuris klausytojus pasieks ateinantį pavasarį. Būsimuose koncertuose skambės ne tik ryškiausi Roko Yan karjeros hitai, bet ir naujausia, dar negirdėta kūryba.
„Asmeniškai labiausiai laukiu akimirkos, kai gyvai nuskambės būsimo albumo dainos. Turiu keistą nuojautą, kad klausytojai jas priims ne prasčiau nei jau pamiltus hitus – jos bus kaip niekada muzikalios, dramatiškos ir įtraukiančios. Šis šou, kaip ir naujoji muzika, kalba apie gyvenimo paradoksalumą – leisimės į jutiminę kelionę tarp šviesos ir tamsos, sąmonės ir pasąmonės, kūno ir dvasios“, – atvirauja atlikėjas.
Ambicingiausias Roko Yan koncertinis turas „Alkis“ lapkričio 20 dieną įvyks Kauno „Žalgirio“ arenoje, o gruodžio 18 dieną – Vilniaus „Twinsbet“ arenoje. Vasario 17 dieną, 10 valandą, startuoja išankstinė bilietų prekyba su kodu, o vasario 19 dieną, 10 valandą, prasidės vieša prekyba.
Rokas YanKoncertasŽalgirio arena
