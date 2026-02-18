„Piano & A Microphone“ koncertų seriją Lukiškių kalėjimo cerkvėje pratęs Vidas Bareikis

Šią intymių koncertų seriją Lukiškių kalėjimo cerkvėje įkvėpė legendinio artisto Prince'o albumas „Piano & A Microphone 1983“. Tai vienas gražiausių Lukiškių kalėjimo konversijos projektų, kviečiantis žinomus Lietuvos atlikėjus pasirodyti neįprastame, kartais jiems patiems nepatogiame formate. Antrasis šio sezono svečias, grįžtantis į kelią, nuo kurio viskas ir prasidėjo – Vidas Bareikis.
Vasario 19 d. atlikėjas pasirodys unikalioje Šv. Mikalojaus Stebukladario cerkvėje. Ištikimiausi klausytojai žino, kad jam tai puikiai pažįstamas ir itin artimas formatas. Kai kam šis koncertas primins vieną pirmųjų Vido karjeros etapų muzikoje „Suicide DJs“.
„Piano & A Microphone“ yra formatas nuo kurio prasidėjo mano muzikinis kelias, prie kurio vis grįžtu ir kuriame save organiškiausiai matau ir dabar. Patys išskirtiniausi šio pobūdžio koncertai įvyksta tada, kai publika būna ratu aplink mane ir sėdi labai arti. Būtent taip ir bus vasario 19-osios vakarą“, – taip į šį koncertą kviečia Vidas Bareikis.
Vidas Bareikis planuoja atlikti ne tik populiariausias savo dainas, bet ir kelias netikėtas premjeras. Šio koncerto žiūrovai bene pirmieji išgirs naujausią Vido kūrybą.
„Čia turėsiu visišką laisvę, improvizacijoms, bendravimui ir betarpiškos atmosferos kūrimui. Tai visada buvo ir yra labai svarbi mano pasirodymų dalis. Labai visų laukiu“, – teigia Vidas Bareikis.
Šioje serijoje jau pasirodė Gabrielė Vilkickytė, Alina Orlova, Giedrė, „Golden Parazyth“, Monika Linkytė, Kabloonak, Domantas Starkauskas, Migloko, Džiugas Širvys, Lukas Pilkauskas, Gabrielius Vagelis, Monika Liu, Šarukas Joneikis, Angelou, „Baltasis Kiras“, Kazimieras Likša, Dominykas Vaitiekūnas, Evgenya Redko, Benas Aleksandravičius, Saulius Urbonavičius-Samas, Kristijonas Ribaitis, Linas Adomaitis, „Baltos Varnos“ ir Rūta MUR.
„Piano & A Microphone“ serijos koncertai vyks ketvirtadieniais iki pat vasaros. Šį sezoną šiame formate taip pat pasirodys Maksas Melmanas, Beatrich, Petunija, Konstantinas Lilas ir daug kitų žinomų vardų. Bilietus į „Piano & A Microphone“ serijos koncertus ir kitus renginius platina oficialus bilietų platintojas „Bilietai.lt“.