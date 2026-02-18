Atšauktas JAV įvykti turėjęs Lino Adomaičio koncertas: koją pakišo valdžios sprendimas

Žinia apie atšaukiamą koncertą pasirodė JAV lietuvių bendruomenės „Facebook“ paskyroje.
Pasirodo, koncertas buvo sulaukęs didelio susidomėjimo, tačiau L. Adomaičiui ir jo komandai nebuvo suteiktos darbo vizos.
„ORGANIZATORIŲ INFORMACIJA (2026 m. vasario 11 d.).
Labai apgailestaujame, kad vasario 21 d. planuotas Lino Adomaičio koncertas neįvyks.
Nors koncertas buvo išparduotas ir sulaukė didelio susidomėjimo, dėl sugriežtėjusios JAV imigracijos tvarkos Lino Adomaičio grupei ir kitiems „Meet Lithuanian Music“ festivalio atlikėjams nebuvo suteiktos reikiamos darbo vizos.
Bilietus įsigijusiems asmenims pinigai bus grąžinti į tą pačią kredito kortelę, kuria jie buvo apmokėti.
Nors esame nustebinti šiuo JAV valdžios sprendimu, turime vilties, kad netolimoje ateityje rasime galimybę pakviesti Liną Adomaitį koncertuoti JAV lietuvių bendruomenei ir kartu su chorais Dainava ir Ave Musica sukurti ypatingą muzikinę šventę.
Nuoširdžiai dėkojame:
Lino Adomaičio kūrybinei komandai, chorams „Dainava“ ir „Ave Musica“, Šiaurės Amerikos Ateitininkams, JAV LB Kultūros tarybai – už jūsų laiką, energiją ir tikėjimą šiuo koncertu.
Reiškiame ypatingą padėką šio koncerto rėmėjams – Lietuvių Fondui, Ateitininkų Šalpos Fondui, GTS Transportation ir AG Expedited – už jūsų dosnumą ir nuolatinę paramą lietuviškai kultūrai JAV.
Atsiprašome už nepatogumus ir labai vertiname jūsų supratingumą.
Tikimės, kad ateityje dar turėsime galimybę susitikti su Lino muzika čia, JAV.
Ačiū už Jūsų kantrybę ir paramą!“, – rašoma įraše.