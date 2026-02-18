K. Budrys apie kreipimąsi į VRM dėl draudimo atlikėjui Gio Pika pasirodyti Lietuvoje: parašą padėjau

„Nežinau, kur (kreipimasis šiuo metu – ELTA) yra, bet atsimenu, kaip dėjau parašą“, – Eltai trečiadienį sakė K. Budrys.
Kaip skelbta, kilus diskusijoms dėl galimybės ne kartą Rusijoje koncertavusiam atlikėjui Gio Pika kovą pasirodyti Lietuvoje, Vilniaus miesto savivaldybės meras Valdas Benkunskas paragino Užsienio reikalų ministeriją (URM) šio kartvelų atlikėjo neįleisti į Lietuvą.
Savo ruožtu URM pirmosiomis vasario dienomis Eltai nurodė, jog vos tik ministras K. Budrys grįš iš tarnybinės komandiruotės, bus kreiptasi į VRM prašant Gio Pika uždrausti atvykti į Lietuvą.
Vis dėlto baigiantis antrajai vasario savaitei VRM tokio prašymo dar nebuvo sulaukusi. Tai Eltai patvirtino ministerijos Strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Bajarūnas.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto meras V. Benkunskas ragino URM neįleisti kartvelų atlikėjo Gio Pika į Lietuvą. Pasak jo, savivaldybės specialistai suskaičiavo mažiausiai septynis atvejus, kai Kremliui jau pradėjus pilno masto karą prieš Ukrainą reperis koncertavo Rusijoje.
Atlikėjas Gio Pika Vilniuje žada koncertuoti kovo 21 d. Pramogų arenoje. Kaip pabrėžia renginio organizatoriai, atlikėjas „gimė Osetijos regione, kuris karo metu buvo okupuotas, todėl atlikėjas jokiu būdu negali būti siejamas su Rusijos politine, kultūrine ar ideologine erdve.“
Spalio pabaigoje sostinės meras taip pat kreipėsi į URM, prašydamas apsvarstyti galimybę į nepageidaujamų atlikėjų sąrašą įtraukti rusų atlikėją Alisherą Morgenshterną – lapkritį Vilniuje buvo numatytas jo koncertas.
Šis atlikėjas taip pat sulaukė kontraversiškų vertinimų. Po jo paskutinio koncerto sostinėje 2023 m. kovą socialiniuose tinkluose ėmė plisti nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kad į renginį atėję žmonės rodė nešvankius gestus, dėvėjo rūbus, ant kurių buvo galima pamatyti „Z“ raidę, tapusią Rusijos karinės invazijos į Ukrainą simboliu.
Lapkritį Migracijos departamentas pranešė, kad Rusijos ir Izraelio pilietybes turintis reperis A. Morgenshternas buvo įtrauktas į viešą Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą. Sprendimas įsigaliojo nedelsiant – reperis į Lietuvą negalės atvykti 10 metų.
Kęstutis BudrysVidaus reikalų ministerija (VRM)Koncertas
Rodyti daugiau žymių