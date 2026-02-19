„Eurovizija“ Aikai padovanojo šeimą: į pusfinalį ji grįžta su daina apie vidinę stiprybę

Eurovizija padvanojo meilę
Šis pasirodymas atlikėjai simbolinis – prieš dešimtmetį būtent „Eurovizijos“ atranka ją sugrąžino į Lietuvą. Tuomet ji jau buvo nusprendusi persikelti gyventi į Vokietiją, tačiau netikėtai pateikė paraišką dalyvauti atrankoje, o dainai patekus tarp dalyvių, kitą dieną parvyko atgal.
„Dabar tai atrodo kaip avantiūra, bet esu dėkinga, kad būtent Eurovizija mane grąžino prie šaknų ir padovanojo šeimą“, – sako ji.
Tuomet, prieš dešimt metų, po vieno pasirodymo ji sulaukė vaikystės pažįstamo Luko Fiodorovo žinutės, kuri ilgainiui peraugo į rimtus santykius ir santuoką.
Šiandien jų šeimoje auga sūnus, o atlikėja sako, kad motinystė tapo dar vienu vidinės stiprybės šaltiniu, atsispindinčiu ir kūrinyje „Raga“.
Pasitiki komanda
Ankstesnėse nacionalinės „Eurovizijos“ atrankose ji pasirodė sceniniu vardu Catrinah, o vėliau į sceną sugrįžo jau kaip Aika.
Šių metų pasirodymui dainininkė subūrė komandą, kuria pasitiki. Su ja dirba režisierius Marijanas Staniulėnas, pats išbandęs „Eurovizijos“ sceną, taip pat pramoginių šokių šokėjas Dmytro Zruinovas.
„Su Dmytro turėjome pamokų, kurios padėjo atsirakinti – scenoje jaučiuosi laisvesnė tiek balsu, tiek kūnu“, – pasakoja Aika.
Išlaisvinanti žinutė
Kalbėdama apie kūrinį „Raga“, ji akcentuoja vidinės transformacijos temą ir drąsą rinktis save. Ši žinutė, pasak jos, ypač svarbi moterims.
„Labai dažnai mes mokomos būti patogios. Bet augimas prasideda tada, kai nustoji gyventi pagal kitų lūkesčius ir pradedi girdėti save. Tas lūžis nėra lengvas, bet jis išlaisvina“, – sako ji.
Pasak atlikėjos, daina gimė iš asmeninių patirčių ir aplinkinių išgyvenimų. Ji pabrėžia, kad kūrinys skirtas ir ieškantiems savo kelio ir besimokantiems nebijoti būti kitokiais.
„Kai mėgaujiesi tuo, ką darai, tampi stiprus. Stiprybė atsiranda ne tada, kai viskas sekasi, o tada, kai leidi sau būti tikras“, – teigia atlikėja.
Balso trenerė
Aika yra vokalo bei balso trenerė. Ji dirba su žmonėmis, kurie nori laisviau kalbėti viešai, jaustis užtikrintai scenoje ir geriau pažinti savo kūną.
„Balsas yra tiesiogiai susijęs su pasitikėjimu. Kai jis atsipalaiduoja, keičiasi ir žmogaus laikysena, sprendimai, net gyvenimo kryptis“, – teigia ji.
Vokalo Aika moko ir jį dėsto studentams.
Atlikėja muzikos gerbėjams taip pat pažįstama iš projekto „Lietuvos balsas“, kuriame pasiekė pusfinalį. Nacionalinėje „Eurovizijos“ atrankoje ji dalyvauja ketvirtą kartą.
Padėka – pirmiausia
Artėjantis „Eurovizijos“ pusfinalis Aikai – dar vienas kūrybinis etapas.
„Žinoma, noriu patekti į finalą. Bet svarbiausia – galimybė pasidalinti žinute. Jei ši daina rezonuoja, labai kviečiu palaikyti“, – sako atlikėja.
Paklausta, ką darytų laimėjusi nacionalinės atrankos finalą, Aika pirmiausia kalba apie emociją ir komandą.
„Leisčiau sau nuoširdžiai pasidžiaugti, padėkočiau šeimai ir žmonėms, kurie yra šalia, o tada jau pradėčiau rimtai planuoti pasiruošimą didžiajai scenai“, – sako ji.