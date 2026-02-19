Legendiniai šalies atlikėjai suvienijo jėgas: pristato netikėtą naujieną

Vaizdo klipe sugulė ne tik emocingas pasirodymas, bet ir tikri, dokumentiniai momentai iš kūrybinės stovyklos, kurioje penketo daina ir gimė. Žiūrovai išvys kadrus iš bendrų pokalbių, improvizacijų, kūrybinių ginčų ir tylos akimirkų, kai buvo ieškoma tinkamo žodžio ar natos. Naujame vaizdo klipe nugulė ir ištraukos iš pirmojo „Kylam aukštai“ atlikimo gyvai, įvykusio praėjusių metų M1 muzikos apdovanojimų scenoje, kai visa arena pakilo nuo kėdžių, o priedainis dar ilgai skambėjo socialiniuose tinkluose ir žmonių galvose.
Vytauto Bikaus parašytas kūrinys „Kylam aukštai“ įrodė, kad šių Legendų kūrybinė energija – ne nostalgija, o gyva, pulsuojanti čia ir dabar.
Rosita Čivilytė prisimena, kad sprendimas išvykti kurti į sodybą buvo ne tik kūrybinis, bet ir žmogiškas: „Norėjosi pabūti be scenos šviesų, be skubėjimo. Kai turi laiko kalbėtis, ginčytis, tylėti – daina tampa tikresnė. Ji ima kvėpuoti tuo, kuo kvėpuojam mes.“
Egidijus Sipavičius pripažįsta, kad tokios įrašų sesijos jų karjeroje – retenybė: „Pirmą kartą turėjome tiek erdvės ir laiko vieni kitiems. Ne tik partijoms sudėlioti, bet ir išklausyti, kas kiekvienam svarbu. Tai labai pakeitė pačią dainos struktūrą ir nuotaiką.“
Kūrybinėje stovykloje netrūko nei juoko, nei aštresnių diskusijų. Tačiau, kaip sako Steponas Januška, būtent tai ir kuria stipriausią rezultatą: „Kai susirenka tokie balsai ir tokios patirtys, negali būti kitaip – bus ir skirtingų nuomonių. Bet galutinis rezultatas parodo, kad buvo verta.“
Pirmasis gyvas „Kylam aukštai“ atlikimas M1 muzikos apdovanojimuose tapo vienu labiausiai aptariamų vakaro momentų– į sceną sugrįžo ne tik legendos, bet ir naujas, šiuolaikiškai skambantis kūrinys. „Smagiausia buvo jausti, kad žmonės dainuoja kartu, nors tai – premjera. Tai reiškia, kad daina pataikė tiesiai į širdį“, – dalijasi Neda Malūnavičiūtė.
Muzikinis klipas leidžia pažvelgti į šią istoriją iš arčiau – be filtro ar perdėto blizgesio. Čia susitinka repeticijų prakaitas, pokalbiai, atsiminimai ir tos akimirkos, kai šviesos užsidegė, o tūkstančiai žiūrovų didžiausioje šalies arenoje laukė pirmosios natos.
Tačiau Legendų susijungimas dėl bendro kūrinio „Kylam aukštai“ nėra vienkartinis projektas.
Atlikėjų bendradarbiavimas tęsiasi – artimiausiu metu Legendų laukia ir ne vienas didelis pasirodymas, o jau šį šeštadienį, su specialiai sukurtu 8 minučių šou, jie pasirodys Citadele Karaliaus Mindaugo Taurės didžiajame finale, ilgosios pertraukos metu Šiaulių arenoje.
