Grupė „Katarsis“ skelbia apie vienintelį vasaros koncertą sostinėje

„Eurovizijoje“ Lietuvą atstovavusios grupės laukia didžioji Lukiškių kalėjimo scena. Unikaliame kultūros paveldo objekte „Katarsis“ kuria kasdien, čia įrengta grupės studija. Jie patys – aktyvūs bendruomenės nariai ir kalėjimo rezidentai, rašoma pranešime žiniasklaida.
„Šiuo metu jaučiamės gerai, džiaugiamės ir stengiamės gyventi šiuo metu. Tuo pačiu šis jausmas mus pastūmėjo dar stipriau ir įdomiau pažvelgti į būsimą kūrybą. Labai laukiam pasirodymo atviroje Lukiškių kalėjimo scenoje.
Mums tai atrodo kaip vieta, kurioje gyva muzika suskamba dar įdomiau. Tą ir bandysime padaryti“, – sako grupės „Katarsis“ nariai.
Visai neseniai į pasaulį paleistas albumas, didžioji „Eurovizijos“ scena, turas po Europą ir kita patirtis. Visos Lietuvos akys jau kuris laikas buvo nukreiptos į šios grupės kūrybą ir istoriją.
Išparduoti koncertai Europos klubuose ir koncertų salėse taip pat daug ką pasako apie šį muzikos reiškinį. Pastarieji metai grupei „Katarsis“ buvo neįtikėtinai geri, nors ir labai įtempti.
Per šį laiką jie pasididino savo fanų skaičių šimtus kartų. Šiandien jie dar labiau paaugę, laisvi ir atradę savo skambesį. Grupė ruošiasi ypatingam koncertui vasaros pabaigoje ir nekantrauja pasimatyti su gerbėjais gyvai. Jau dabar žinoma ir aišku, kad į koncertą planuoja atvykti ne tik gerbėjai iš visos Lietuvos, bet ir klausytojai iš kaimyninių šalių.