 M.A.M.A. muzikos apdovanojimai – jau šį vakarą: įspūdingi pasirodymai, būsimi rekordai ir stipriausių emocijų kupinas šou.

Jubiliejinė M.A.M.A. ceremonija – tai ne tik apdovanojimai, bet ir gyvas, emocijų kupinas šou, suvienijantis skirtingas muzikos kartas bei stilius.
Daugiau nei tris valandas truksiančios įspūdingos transliacijos metu žiūrovai išvys beveik 300 muzikantų, šokėjų ir kitų scenos profesionalų, kurių tikslas – sukurti nepamirštamą muzikos šventę.
Specialiai šiai progai kuriami unikalūs pasirodymai, išskirtinės scenografijos ir netikėti kūrybiniai sprendimai svarbiausią šalies muzikos vakarą pavers nepamirštamu reginiu.
Be to, svarbiausioje metų muzikos scenoje tiesioginės transliacijos žiūrovai išvys gausybę ryškiausių šalies muzikos žvaigždžių pasirodymų. Iš viso – net 16!
Į sceną grupė „Abudu“ žengs kartu su Monika Liu, o Džordana Butkutė nustebins netikėtu duetu su jaunosios kartos atlikėja Adrina. Rokas Yan scenoje pasirodys kartu su vokalistų grupe „Vilnius Voices“ ir gausybe šokėjų, o „Katarsis“ nustebins netikėta kūrinio „Tavo akys“ interpretacija.
Tuo tarpu žavingąją Justę Arlauskaitę-Jazzu žiūrovai scenoje išvys kartu su orkestru. Specialiai M.A.M.A. ceremonijai sukurtą kūrinį pristatys ir geriausi šalies džiazo muzikantai!
Ir tai – tik maža dalis to, kas laukia žiūrovų. Žiūrovus taip pat džiugins ir būrys kitų visos Lietuvos meilę jau užsitarnavusių bei nuolat savo populiarumą auginančių atlikėjų.
Tai – Vaidas Baumila, Paulina Paukštaitytė, Inga Jankauskaitė, Aistè, Free Finga, OG Version, Proflame, Furytto, Evgenya Redko, Black Spikes bei Nombeko. O tikra staigmena taps Lietuvos populiariosios muzikos 100-mečiui skirtas pasirodymas su muzikos legendomis!
Ypatingi ir apdovanojimų vedėjai. 15-ąją M.A.M.A. ceremoniją patikėta vesti net trims muzikantams: grupės „Abudu“ nariui Lukui Keraičiui bei atlikėjams Vaidui Baumilai ir Nombeko.
Penktadienio vakarą tiesioginės transliacijos iš Kauno „Žalgirio“ arenos metu taip pat bus išdalintas ir rekordinis skaičius prestižinių M.A.M.A. statulėlių.
Apdovanojimai atiteks ryškiausiems metų atlikėjams, kūrėjams ir muzikos industrijos profesionalams, kurių darbai per pastaruosius metus labiausiai įsiminė klausytojams ir buvo pripažinti muzikos profesionalų. O taip pat čia pamatysime ir specialią radijo „Power Hit Radio“ nominaciją MADE IN LT, skirtą kylantiems lietuviškos muzikos kūrėjams.
Ir nors pagrindinė apdovanojimų ceremonija šiandien startuoja tik 19.30 val., žiūrovai mėgautis šiuo išskirtiniu renginiu kviečiami jau kur kas anksčiau!
Prieš iškilmingą apdovanojimų ceremoniją visi mados mylėtojai kviečiami stebėti M.A.M.A. raudonojo kilimo transliaciją – nuo 17 val. TV6 kanale ir naujienų portale tv3.lt.
Tai – ne ką mažiau intriguojanti įžanga į renginį, kurioje muzika susijungia su mada. Pirmieji pamatykite įspūdingiausius pramogų pasaulio atstovų įvaizdžius, naujas poras bei išgirskite garsenybių paslaptis!
Iškart po to, kaip įprasta, pagrindinė apdovanojimų ceremonija jus pasieks visur – kad ir kur bebūtumėte.
Jei esate namuose, tuomet su draugais renginį stebėkite per TV3. Vakarieniaujate mieste? Tuomet čiupkite išmanųjį telefoną ir apdovanojimus sekite naujienų portale tv3.lt. O jei vairuojate, kiekvieną apdovanojimų akimirka transliuos ir radijas „Power Hit Radio“!
O visi tie, kuriems apdovanojimų dar bus negana, kviečiami iškart po renginio stebėti M.A.M.A. raudonojo kilimo pakartojimą!