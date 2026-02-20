ŽmonėsMuzika

Skelbiama, kas apšildys Stingo koncertą Vilniaus Kalnų parke

2026 m. vasario 20 d. 15:21
Organizatorius „Live Nation Lietuva“ atskleidžia paslaptį: skelbiama, kad Stingo koncertą Vilniaus Kalnų parke, birželio 23 d. pradės gerai pažįstama airių roko grupė iš Belfasto „Dea Matrona“, susikūrusi 2018 m., kurią sudaro dvi pagrindinės muzikantės – Orláith Forsythe ir Mollie McGinn. Jos savo karjerą pradėjo grodamos gatvėje ir internete pasidalindamos vaizdo įrašais, o vėliau sėkmingai išleido ir savo kūrinius ir surengė daugybę koncertų. Jų muzikoje susipina klasikinio roko tradicijos ir modernus, šiuolaikiškas gitarinis skambesys.
Daugiau nuotraukų (1)
Vilniaus Kalnų parke scenoje patį Stingą lydės ilgalaikis kūrybinis bendražygis, gitaros virtuozas Dominic Miller bei energingasis būgnininkas Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers). Gerbėjai turės unikalią galimybę išgirsti atlikėjo ryškiausius kūrinius ir retai gyvai atliekamas dainas iš jo beveik penkis dešimtmečius trunkančios karjeros.
Šis turas jau sulaukė didžiulės sėkmės Šiaurės Amerikoje – daugelis koncertų išparduoti akimirksniu, o žiniasklaida negaili liaupsių:
„Tai buvo vienas tų vakarų – pasaulinio lygio pasirodymas intymioje erdvėje, apie kurį kalbama dar daugelį metų.“ – „Oakland Press“. „Stingas šiame ture sujungia charizmą, intelektą ir muzikinį rafinuotumą.“ – „USA Today“. „Jo balsas vis dar toks pat stiprus, jis tebėra vienas geriausių visų laikų bosistų ir tikras scenos meistras.“ – „Consequence“
„STING 3.0“ pasaulinis turas – tai naujas kūrybinis etapas, kuriame Stingas pristato savo garsiausius kūrinius nauju, trijų atlikėjų ansamblio formatu. Šis projektas įkvėpė ir naują dainą „I Wrote Your Name (Upon My Heart)“, kurią įrašyti padėjo net keturis „Grammy“ apdovanojimus pelnęs garso inžinierius Robert Orton. Kūrinys išleistas „Cherrytree Music Company“ ir „Interscope Records“ įrašų kompanijose.
Taip pat, pasirodė ir naujas koncertinis albumas „STING 3.0 LIVE“, kuriame skamba tokie hitai kaip „Be Still My Beating Heart“ (iki šiol niekada neišleista gyva versija) ir legendinė „Fragile“. Albumas pasiekiamas skaitmeniniu formatu, CD ir vinilo plokštelėje.
Stingo turo „STING 3.0“ koncertą Vilniaus Kalnų parke pristato didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“.
Susiję straipsniai
StingasKalnų parkasKoncertas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.