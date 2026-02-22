Po metalistų pasirodymo per M.A.M.A. užvirė diskusijų audra: „Vestuvių muzikantų kraštas su „Žemaitukais“, Radžiais ir Bunkėmis“

Būtent metalo kategorija, kurioje triumfavo grupė „Luctus“, buvo palydėta bene šiurkščiausia vakaro padėkos kalba.
„Kiek daug gražiai pasipuošusių lavonų. Dešimt metų užtruko, kad šviesuomenė patikėtų mūsų kūrybiniu potencialu. Ačiū jums už nieką“, – į pasipuošusią publiką kreipėsi grupės lyderis Simonas Jurkevičius.
Šiuos žodžius muzikantai užtvirtino, publikai parodydami atkištus vidurinius pirštus.
Po šio įvykio internete pasipylė diskusijos. Šia tema pasisakė ir menininkas Laimonas Šmergelis.
„Kažkaip paglostė širdį... Pasaulyje metalas klesti – grupės kaip „Metallica“, „Rammstein“ ar „Ghost“ renka stadionus, laimi „Grammy Awards“, kuria muziką filmams yra žinomi ir paklausūs... Tai jau seniai legitimus „aukštosios popkultūros“ žanras.
Deja, tik ne pas mus. Toks jausmas, kad po nepriklausomybės ši muzika buvo ištrinta iš Lietuvos grojaraščio. O juk „Katedra“ su savo „Mes jėga“ buvo tarsi šaukliai.
Ir visi klausė, žavėjosi. Dabar mes tapome kažkokių vestuvių muzikantų kraštu – su visais „Žemaitukais“, Radžiais ir visokiomis Bunkėmis. Tai negi mūsų krašte tik toks muzikinis skonis? Čia net ne skonis – čia fonas...
P.S. Aš išsakiau savo nuomonę, nei piršau, nei peršu metalo kitiems... Čia tolerancijos klausimas. Kodėl vieni yra užribyje, nors patys kuria, patys atlieka, o kiti tik „gražiai“ apsirengia ir surenka arenas, visu laikomi žvaigždėmis. Būkim tolerantiški visiems... Ir kaip matau iš komentarų , to niekada nebus“, – feisbuke rašė jis.