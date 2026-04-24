Nøra Blu ruošiasi pirmiesiems savo koncertams ir pristato jautrią dainą lietuvių kalba

Po intensyvios atrankos atlikėja trumpam atsipūtė, o vėliau užsidarė garso įrašų studijoje ir repeticijų salėje, kur kartu su muzikantais parengė ir repetavo naują koncertinę programą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pasirodžiusi kaip viešnia kitų scenos kolegų koncertuose Žalgirio bei „Twinsbet“ arenose, Nøra Blu pradėjo kryptingai ruoštis savarankiškiems pasirodymams. Būtent šiems koncertams atlikėja subūrė muzikantus ir parengė programą, kurioje atsiskleidžia nauja jos kūrybinė kryptis.
Didžiąją koncertinės programos dalį sudarys kūriniai lietuvių kalba. Pasak atlikėjos, toks sprendimas buvo priimtas sąmoningai – sugrįžus į Lietuvą norėjosi užmegzti artimesnį ryšį su klausytojais ir pristatyti asmeniškesnę kūrybą.
Vis dėlto programoje skambės ir keli pačiai atlikėjai svarbūs kūriniai anglų kalba, kurie yra jos muzikinės kelionės dalis.
Naujausias singlas „Tavo akyse“ – vienas iš svarbių naujosios koncertinės programos kūrinių. Tai intymaus modernaus pop skambesio daina apie meilę ir santykius, kurie baigėsi, tačiau jausmas niekur nedingo.
Kūrinys pasakoja apie išsiskyrimą, kai išsiskyrus keliams emocinis ryšys išlieka, o meilė dar gyva prisiminimuose, žvilgsniuose ir neišsakytuose žodžiuose.
Prie naujosios programos ir singlo kūrybos Nøra Blu ir toliau dirba su kompozitoriumi Raigardu Tautkumi, kuris buvo ir Eurovizijos nacionalinei atrankai pristatytos dainos autorius. Kūrybinis tandemas tęsia bendrą muzikinę kryptį, kurioje dera šiuolaikinis pop skambesys, subtili emocija ir asmeniškas pasakojimas.