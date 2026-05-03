Lion Ceccah jau išbandė „Eurovizijos“ sceną Vienoje: sulaukė netikėto įvertinimo

Kaip skelbė eurodiena.lt, po pirmosios Lion Ceccah repeticijos oficialioje „Eurovizijos“ komandos live blog „Reddit“ paskyroje pasirodė įspūdžiai.
„Sólo Quiero Más“ dainuoja Lion Ceccah, repetuodamas pasirodymą Lietuvai. Ir po trijų repeticijų Vienos „Wiener Stadthalle“ arenoje jaučiamės tarsi būtume išvydę tikrą aukso amžiaus kino klasiką“, – toks komentaras pasirodė apie Lion Ceccah pasirodymą.
Pilnas konkurso atstovų vertinimas buvo toks:
Lion Ceccah – apie šokiruojančias „Eurovizijos“ efektų kainas ir kartu vykstantį mylimąjį
„Net neatsižvelgus į sidabrinį grimą, šis pasirodymas neabejotinai bus vienas įspūdingiausių 2026-ųjų „Eurovizijos“ žiūrovams. Tai atlikėjas, puikiai žinantis, kaip prikaustyti televizijos auditoriją – nuo judesių ir kūrybinės koncepcijos iki, žinoma, savo vokalo.
Iš Lietuvos gauname net du įspūdingus įvaizdžius vieno pasirodymo metu. Nesvarbu, ar jį apgaubia milžiniškas asiaustas su gobtuvu, ar pasirodo su aštrių linijų gotiškai pasiūtu kostiumu – Lion Ceccah spinduliuoja stiliumi; jis visada dėvi madą, o ne leidžia madai „dėvėti“ jį.
Lion Ceccah pasirodymas – dramatiškas, tačiau netrūksta ir komiškų momentų. Vos įpusėjus dainai, jo teatrališkumas pakyla iki išraiškingo, net kiek ironiško lygio.
Trumpam pasirodo angliški subtitrai, perteikiantys saviironijos akimirką, po to vaizdas akimirkai tampa nespalvotas, prieš atskleidžiant visiškai kitokį „kostiumo pasikeitimą“. Jau dabar su nekantrumu laukiame neišvengiamo tęsinio ateityje“, – rašė konkurso atstovai.