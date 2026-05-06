„Operos fantomo“ gastrolės pasiekė Estiją: paviešinti pirmieji vaizdai

Pirmieji vaizdai iš Taline vykusios generalinės repeticijos atskleidžia visą pastatymo didybę: nuo toną sveriančio sietyno iki 230 prabangių kostiumų.
Šešiems vakarams Talino „Unibet“ arena virto prabangiais Paryžiaus operos rūmais. Miuziklo kūrybinė komanda – daugiau nei 100 žmonių trupė, techninis personalas ir orkestras – paskutiniųjų repeticijų metu šlifavo įspūdingiausias scenas, įskaitant kultinį „Maskaradą“.
Vakar vakare įvyko ir grandiozinė premjera, kuria Estijos publika mėgavosi pilnutėlėje arenoje – į renginį buvo išpirkti visi bilietai.
Visai miuziklo scenografijai ir įrangai atgabenti naudojama net 15 didžiųjų jūrinių konteinerių, o kartu su jais keliauja ir pats trapiausias krovinys – garsusis, toną sveriantis 3 metrų pločio sietynas, papuoštas 6 tūkst. krištolinių karoliukų.
Sietynui valdyti naudojamas specialus 3,5 tonos galios keltuvas. Įspūdingų spektaklių metu žiūrovų laukia net 22 scenografijos transformacijos, o užkulisiuose dirbantys 14 asistentų padeda aktoriams žaibiškai keisti daugiau nei 200 kostiumų.
A. L. Webberio šedevras Estijoje bus rodomas šešias dienas, o Vilniuje planuojama rekordinė 8-ių iš eilės pasirodymų serija. Organizatorių teigimu, susidomėjimas milžiniškas: į kai kuriuos seansus jau parduota net 97 proc. bilietų.
Žiūrovų patogumui „Arena Vilnius“ bus transformuota į jaukų, kamerinį teatrą, o ekranuose bus pateikiamas sinchroninis vertimas į lietuvių kalbą. Tai bus unikali galimybė pamatyti aukščiausios prabos Brodvėjaus ir Londono „West End“ lygio šou, pasižymintį nuostabia muzika, prabangia scenografija bei įspūdingais efektais.
Legendinis A. L. Webberio miuziklas „Operos fantomas“ Lietuvoje bus pristatytas gegužės 19–24 d. „Arena Vilnius“ (buvusioje „Twinsbet“ arenoje). Bilietus į visus aštuonis miuziklo pasirodymus galima įsigyti „Bilietai.lt“ kasose ir internete: www.bilietai.lt.
Šios „Operos fantomo“ gastrolės skirtos paminėti 40-ąjį miuziklo jubiliejų. Nuo pat premjeros 1986-aisiais Londone istorija apie paslaptingąjį Fantomą ir jo meilę Kristinai Dajė pavergė daugiau nei 160 milijonų žmonių širdis visame pasaulyje.
Pasaulinio lygio produkciją į Baltijos šalis atgabena muzikos agentūra „M.P.3“ ir „Baltic Music Group“ kartu su pagrindiniais prodiuseriais „Broadway Entertainment Group“ bei „LW Entertainment“, bendradarbiaudami su paties Andrew Lloydo Webberio kompanija „The Really Useful Theatre Company Limited“.