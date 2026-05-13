Pastebėjo tik akyliausi: Lion Ceccah įvaizdyje „Eurovizijos“ scenoje – netikėti pokyčiai

2026 m. gegužės 13 d. 21:21
Kelialapį į „Eurovizijos“ finalą iškovojęs Lietuvos atstovas Lion Ceccah pakerėjo daugybę konkurso gerbėjų. Jo pasirodymas neliko nepastebėtas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Žiūrovai negailėjo pagyrų pasikeitusiam sceniniam įvaizdžiui bei nuo nacionalinės atrankos dar labiau sustiprėjusiam pasirodymui.
Vis dėlto tik patys akyliausi pastebėjo vieną subtilią, tačiau itin efektingą detalę – pakitusią atlikėjo akių spalvą.
Pusfinalio metu Lion Ceccah scenoje pasirodė su skirtingų spalvų kontaktiniais lęšiais. Vienoje akyje buvo matyti juodas lęšis, o kitoje – ryškiai žydras.
Ši detalė dar labiau sustiprino paslaptingą ir futuristinį atlikėjo įvaizdį bei suteikė pasirodymui papildomo išskirtinumo.
